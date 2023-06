Ukrajina ponoči znova tarča ruskih zračnih napadov

Skupno naj bi Moskva v soboto izstrelila osem raket in 35 dronov, ukrajinske sile pa sestrelile dve raketi in 20 dronov.

Razlogi za nesrečo niso znani. Obmejna regija Belgorod je bila sicer od začetka invazije na Ukrajino že večkrat tarča sabotaž na železnicah, pa tudi napadov, ki so terjali mrtve in ranjene. V zadnjem času so se zračni napadi okrepili, prišlo pa je tudi do več vdorov domnevnih skupin proukrajinskih borcev.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je medtem v soboto potrdil, da se je v Ukrajini začela dolgo pričakovana protiofenziva. Po navedbah strokovnjakov ameriškega Inštituta za preučevanje vojne (ISW) je Kijev v zadnjih dneh sprožil napade na najmanj štirih predelih v regijah Doneck in Zaporožje.

Manjše uspehe naj bi ukrajinske sile zabeležile v Zaporožju, vseeno pa naj bi bili prvi napadi v okviru protiofenzive namenjeni predvsem odkrivanju šibkih točk v ruski obrambi in razkrivanju možnih obrambnih taktik Moskve. V naslednjem valu napadov pa bi Kijev lahko v boj poslal večje število izurjenih vojakov opremljenih z zahodnim orožjem, navaja ISW.

Ruska vojska je sicer v soboto zatrdila, da je odbila vse ukrajinske napade v Zaporožju in južnem Donecku ter ukrajinskim enotam prizadejala velike izgube.

"Skupne izgube ukrajinskih sil na omenjenih območjih so v enem dnevu znašale do 300 vojakov, devet tankov vključno s štirimi leopardi ter 11 bojnih vozil pehote," je pojasnil tiskovni predstavnik ruskega obrambnega ministrstva Igor Konašenkov.