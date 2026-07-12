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Ukrajina ponovno napadla rafinerijo v Samari: umrl moški, ranjen otrok

Kijev, 12. 07. 2026 12.41 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
STA Ne.M.
Rafinerija v Samari

Ukrajina je z droni napadla cilje v ruski regiji Samara. Po navedbah guvernerja Vjačeslava Fedoriščeva je pri tem umrl moški, tri osebe so ranjene, med njimi tudi otrok. Nastala je gmotna škoda na hišah in industrijskem objektu. Kot piše neodvisni spletni portal Astra, gre za rafinerijo nafte v Sizranu, kjer je videti več večjih požarov.

Ukrajinski generalštab je po poročanju nemške tiskovne agencije dpa potrdil navedbe o napadih. Po navedbah Kijeva so droni poleg rafinerije zadeli še deset tankerjev za prevoz nafte in štiri trajekte v Azovskem morju.

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Ruska vojska je medtem sporočila, da je minulo noč sestrelila 349 ukrajinskih dronov.

Ukrajina je že večkrat napadla rafinerijo v Sizranu. Nazadnje je moral obrat, ki ima zmogljivost predelave 8,5 milijona ton, konec maja začasno ustaviti delovanje. Rafinerija, ki je v lasti državne naftne družbe Rosneft, med drugim proizvaja bencin, dizelsko gorivo in kerozin.

Rusija se zaradi nenehnih ukrajinskih napadov na objekte za predelavo nafte sooča s pomanjkanjem goriva. Bencinski servisi omejujejo količino goriva, ki ga je mogoče natočiti, vozniki pa morajo čakati v dolgih vrstah, da sploh pridejo do njega.

Kijev se že več mesecev zanaša na to taktiko, da bi ruskega predsednika Vladimirja Putina, ki je pred več kot štirimi leti odredil ruski napad na Ukrajino, prisilil v pogajanja.

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