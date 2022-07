Ukrajina poroča o silovitem ruskem obstreljevanju na območju Donecka

Ruske sile po ukrajinskih navedbah "neusmiljeno" obstreljujejo vzhodno regijo Doneck, ki jo skušajo zavzeti, po tem, ko so v začetku tedna razglasile popoln nadzor nad sosednjo regijo Lugansk. Z zavzetjem obeh regij bi Rusija dobila nadzor nad celotnim Donbasom. "Celotna frontna linija je pod nenehnim obstreljevanjem," je v petek zvečer na družbenem omrežju Telegram sporočil guverner regije Doneck Pavlo Kirilenko . Kot je dejal, ruske sile obstreljujejo kraje Bahmut, Slovjansk in Kramatorsk.

Na vzhodu in jugu države so se ponoči v več mestih oglasile sirene za zračni napad. Prebivalce majhnega mesta Družkivka južno od Kramatorska je danes zbudil domnevni raketni napad, ki je uničil nakupovalno središče in pred njim naredil ogromno luknjo.

Oleksandr Vilkul, župan rojstnega mesta ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega Krivi Rog v osrednji Ukrajini, pa je danes dejal, da je Rusija mesto napadla s kasetnim strelivom, pri čemer je bila ubita najmanj ena oseba, dve sta bili ranjeni.

Zelenski je sicer v svojem petkovem nočnem nagovoru dejal, da je dan preživel na fronti v vzhodni regiji Dnipro, kjer se je srečal s civilnim in vojaškim vodstvom.

Rusija je medtem danes znova poročala o uničenju zahodnega orožja, ki ga je prejela Ukrajina. V bližini kraja Časiv Jar v Donecku je bil uničen hangar s havbicami, ki so jih Kijevu dobavile ZDA, je povedal tiskovni predstavnik ruskega obrambnega ministrstva Igor Konašenkov. Tam naj bi bili ubiti tudi številni ukrajinski vojaki.

Po besedah Konešenkova je bilo v topniških in raketnih napadih ruskih sil na območju Mikolajiva, Dnipra in drugod ubitih na desetine ukrajinskih vojakov, v različnih regijah pa so bila uničena tudi skladišča streliva in vojaška oprema, poroča nemška tiskovna agencija, ki ob tem dodaja, da teh informacij ni bilo mogoče neodvisno preveriti.

ZDA so medtem v podporo Kijevu napovedale novo vojaško pomoč v vrednosti 400 milijonov dolarjev, ki bo vključevala štiri dodatne raketne sisteme himars in topniške granate z večjo natančnostjo, s čimer bi povečali ukrajinsko sposobnost ciljanja ruskih skladišč orožja in dobavnih verig, je povedal visoki predstavnik Pentagona.