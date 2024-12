Ukrajina postavila ultimat glede članstva v Natu

Andrij Sibiha in Mark Rutte

"Ne bomo sprejeli nobenih alternativ, nadomestkov ali substitutov polnopravnemu članstvu Ukrajine v Natu," je ukrajinski zunanji minister Andrij Sibiha zapisal v pismu, objavljenem davi na spletni strani ukrajinskega zunanjega ministrstva. Poudaril je, da se Ukrajina le s polnopravnim članstvom v Natu lahko zoperstavi ruski agresiji.

Prepričan je, da so se pretekli dogovori, kot denimo memorandum iz Budimpešte, izkazali za nesmiselne. Memorandum je bil podpisan leta 1994, ko so jedrske sile – med njimi Rusija – Ukrajini obljubile dosledno spoštovanje njene ozemeljske celovitosti in neodvisnosti v zameno za odstranitev jedrskega orožja z njenega ozemlja.

"Dejstvo, da Ukrajini v 90. letih prejšnjega stoletja nismo zagotovili pravih in učinkovitih varnostnih jamstev, je bila strateška napaka, ki jo je Moskva izkoristila. To napako je treba popraviti," je še dodal Sibiha.