Ukrajina potrdila ruski preboj v regijo Dnipropetrovsk

"Vdrli so v Dnipropetrovsk in trenutno potekajo spopadi," je za AFP glede preboja ruskih sil povedal predstavnik ukrajinske vojaške uprave v regiji Viktor Tregubov.

Generalštab ukrajinskih sil je v ločeni izjavi sicer zanikal trditve Moskve, da so ruske sile v celoti zavzele dve vasi v Dnipropetrovsku blizu meje s sosednjo regijo Doneck, katere večji del že dlje časa nadzoruje Rusija.

Vendar pa je jasno, da ruska vojska počasi napreduje in kljub izgubam zavzema v veliki meri opustošena območja na vzhodu in jugu Ukrajine.

Dnipropetrovsk sicer ni ena od ukrajinskih regij, ki si jih je Rusija po delni ali popolni zasedbi od februarja 2022 enostransko priključila, vendar pa njen vzhodni del leži blizu frontne črte, kjer divjajo srditi spopadi med ruskimi in ukrajinskimi silami.