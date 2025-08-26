Svetli način
Ukrajina potrdila ruski preboj v regijo Dnipropetrovsk

Dnipro, 26. 08. 2025 21.05 | Posodobljeno pred eno minuto

Ukrajina je prvič javno in uradno priznala, da je ruska vojska vstopila v regijo Dnipropetrovsk. Ruske sile so sicer v to regijo v osrednjem delu Ukrajine prvič vdrle julija, v zadnjih tednih pa redno poročajo o napredku in zavzemanju tamkajšnjih vasi.

Ruska vojska v Ukrajini
Ruska vojska v Ukrajini FOTO: AP

"Vdrli so v Dnipropetrovsk in trenutno potekajo spopadi," je za AFP glede preboja ruskih sil povedal predstavnik ukrajinske vojaške uprave v regiji Viktor Tregubov.

Generalštab ukrajinskih sil je v ločeni izjavi sicer zanikal trditve Moskve, da so ruske sile v celoti zavzele dve vasi v Dnipropetrovsku blizu meje s sosednjo regijo Doneck, katere večji del že dlje časa nadzoruje Rusija.

Vendar pa je jasno, da ruska vojska počasi napreduje in kljub izgubam zavzema v veliki meri opustošena območja na vzhodu in jugu Ukrajine.

Dnipropetrovsk sicer ni ena od ukrajinskih regij, ki si jih je Rusija po delni ali popolni zasedbi od februarja 2022 enostransko priključila, vendar pa njen vzhodni del leži blizu frontne črte, kjer divjajo srditi spopadi med ruskimi in ukrajinskimi silami.

