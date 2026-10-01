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Ukrajina potrebuje skoraj 18 milijard evrov, Bruselj in Kijev našla rešitev

Bruselj, 01. 10. 2026 16.01 pred 5 urami 1 min branja 49

Avtor:
STA
Antonio Costa, Ursula von der Leyen, Volodimir Zelenski

Evropska komisija in Ukrajina sta našli način za kritje ukrajinskih proračunskih in obrambnih potreb v letošnjem letu, so sporočili v Bruslju in Kijevu. Podrobnosti niso podali. Ukrajinska vlada sicer po lastnih navedbah za kritje proračunske luknje za letos potrebuje 20 milijard dolarjev oziroma nekaj več kot 17,6 milijarde evrov.

"Z usklajenim skupnim delom smo danes našli način za kritje ukrajinskih proračunskih in obrambnih potreb za leto 2026," je v izjavi navedla Evropska komisija in dodala, da so potrdili tudi ukrepe za zagotovitev pravočasnosti izplačil.

Obenem sta se strani dogovorili o dodelitvi 45 milijard evrov Ukrajini za prihodnje leto. Gre za sredstva iz evropskega posojila državi v višini 90 milijard evrov. "Začeli bomo tudi z opredeljevanjem dodatnih proračunskih in obrambnih potreb," so še sporočili v Bruslju in napovedali mesečne sestanke z ukrajinskimi sogovorniki o zadevi.

Zelenski in Ursula von der Leyen
Zelenski in Ursula von der Leyen
FOTO: AP

Rezultate pogovorov je na družbenem omrežju X pozdravil ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. "Naš dialog z Evropsko komisijo je prinesel dobre rezultate pri obravnavanju finančnih in obrambnih potreb Ukrajine za leti 2026 in 2027. Dogovorili smo se o obliki, časovnem okviru in ukrepih, potrebnih za zagotovitev popolnega kritja," je zapisal.

Tudi on je potrdil, da bo usklajevanje med stranema v prihodnje potekalo vsak mesec.

Ukrajinska vlada je svoj proračunski primanjkljaj za letos ocenila na 27 milijard dolarjev oziroma nekaj več kot 23,8 milijarde evrov, pri čemer je napovedala, da si bo sedem milijard dolarjev (dobri 6,2 milijardi evrov) z varčevanjem zagotovila sama.

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KOMENTARJI49

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alicante1234
01. 10. 2026 21.29
Seveda potrebujejo milijarde če so v enem dnevu nad Rusijo spiskali v zrak za 200 milijonov EUR dronov.
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0 0
marre
01. 10. 2026 21.26
Drobiž v primerjavi z tem kaj Ukrajinci počnejo, da zadržujejo ta zločinski imperializem stran od Evrope.. Drago, pa ne samo v denarju bo postalo v primeru da bi Ukrajina kapitulirala in bomo potem kar naenkrat začeli poslušat pravljice iz Kremlja o ubogi zatirani Ruski manjšini v Estoniji in Latviji in kako je treba narest hitro "specialno operacijo", da se kao reši te ljudi.. Takrat pa bo koštalo in bo primerjalno teh par milijard drobiž...
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+1
1 0
Slavko BabIč
01. 10. 2026 20.54
Janez pravi, da bo letos moral še enkrat v Kijev, ker zmanjkuje denarja....
Odgovori
+0
1 1
petb
01. 10. 2026 20.52
Lahko je deliti, če ne deliš svojega. In še izvoljen nisi bil.
Odgovori
-1
1 2
vlahov
01. 10. 2026 20.15
Korupcijski denar gre v kazahstan in zatem na očiščenje v Švico . Ko je opran ga pa talajo .
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-1
2 3
Slavko BabIč
01. 10. 2026 19.46
Nekaj 100 milijonov evrčkov pa potrebuje za zllate kahle od EU!
Odgovori
+1
3 2
Slavko BabIč
01. 10. 2026 19.45
Naj ga Putin čimprej zmelje!
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+2
4 2
Slavko BabIč
01. 10. 2026 19.45
Do konec leta mu bo zmanjkalo kokaincu 45 milijard evrov!
Odgovori
+1
3 2
Dr Dre
01. 10. 2026 19.21
Predlagam, da se izdajo 🇺🇦 vojaške obveznice, katere bodo lahko kupovali vsi ljubitelji 🇺🇦💪💪... Da se jemlje milijarde iz EU blagajne to NI v interesu Davkoplačevalcev, prav tako za to ne obstaja podlaga v zakonodaji... Vojno naj financirajo podporniki in 🇺🇲 orožarske tovarne..
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+1
3 2
Mens sana
01. 10. 2026 19.06
...................veliki vojskovodja, mali škrat Zlodimir je z Fedorovom na čelu v pol leta za vojsko pokuril 28 milijard evrov, kar je bilo planirano za celo leto, teta Ursula mu velikodušno obljublja naš denar za leta naprej, vprašanje pa je, če bo Evropa zmožna na dolgi rok metanja milijard v brezno brez dna...............
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+3
4 1
zmerni pesimist
01. 10. 2026 19.05
Koliko tega denarja ponikne kdo ve kam
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+4
5 1
vlahov
01. 10. 2026 18.34
Koka ni poceni in prostitutke tudi ne.
Odgovori
+1
4 3
medusa
01. 10. 2026 18.16
Podn!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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+5
7 2
Dr Dre
01. 10. 2026 18.13
Z veseljem bomo v 🇺🇦 poslali kolikor bo Zelenski zahteval, tu dvoma ne sme biti. On z gotovino zmaguje, prva vojna, ki je odvisna od gotovine in zlatih palic....
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+9
10 1
Kimberley Echo
01. 10. 2026 17.57
Nimajo še vsi okoli zelejaka zlatih WC školjk, poleg tega pa si zdaj želijo še zlate banje in to je treba razumeti. Papir za kakat so pa že dobili, to so bankovci eurov.
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+9
12 3
ThorStorm666
01. 10. 2026 17.55
Potop evrope se nadaljuje
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+9
13 4
Lopov975
01. 10. 2026 17.51
Nacisti
Odgovori
+8
13 5
Uporabnik1921539
01. 10. 2026 17.51
kaj,ko bi enkrat imeli referendu z vprasanjem:"Ali se zelite financirati vojne?"?
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+12
14 2
ivan z Doba
01. 10. 2026 17.46
Madonca, v Bruslju potrebujejo psihiatra, da pregleda butaste glave, ki zapravljajo naš denar. Dražavljani EU nimamo pravice vedeti kako se porablja denar za Ukrajino in katere riti se filajo?!
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+13
18 5
VoxP
01. 10. 2026 17.43
DOBRO VONDER-LAJDRA IN OSTALI POTEM NE MI JOKAT DA EVROPI GRE NE SAMO SLABO. EJ SVETOVNA VOJNA JE TRAJALA 4 LETA. MA KAJ NISTE ZMOŽNI VEČ. NORMALNO RABIMO DINARČKE ZA VOJNO TU IN TAM. KO BO KONEC POLNJENJA MALHE
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+9
12 3
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