Ukrajina potrebuje skoraj 18 milijard evrov, Bruselj in Kijev našla rešitev

"Z usklajenim skupnim delom smo danes našli način za kritje ukrajinskih proračunskih in obrambnih potreb za leto 2026," je v izjavi navedla Evropska komisija in dodala, da so potrdili tudi ukrepe za zagotovitev pravočasnosti izplačil.
Obenem sta se strani dogovorili o dodelitvi 45 milijard evrov Ukrajini za prihodnje leto. Gre za sredstva iz evropskega posojila državi v višini 90 milijard evrov. "Začeli bomo tudi z opredeljevanjem dodatnih proračunskih in obrambnih potreb," so še sporočili v Bruslju in napovedali mesečne sestanke z ukrajinskimi sogovorniki o zadevi.
Rezultate pogovorov je na družbenem omrežju X pozdravil ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. "Naš dialog z Evropsko komisijo je prinesel dobre rezultate pri obravnavanju finančnih in obrambnih potreb Ukrajine za leti 2026 in 2027. Dogovorili smo se o obliki, časovnem okviru in ukrepih, potrebnih za zagotovitev popolnega kritja," je zapisal.
Tudi on je potrdil, da bo usklajevanje med stranema v prihodnje potekalo vsak mesec.
Ukrajinska vlada je svoj proračunski primanjkljaj za letos ocenila na 27 milijard dolarjev oziroma nekaj več kot 23,8 milijarde evrov, pri čemer je napovedala, da si bo sedem milijard dolarjev (dobri 6,2 milijardi evrov) z varčevanjem zagotovila sama.
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