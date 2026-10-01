Ukrajina potrebuje skoraj 18 milijard evrov, Bruselj in Kijev našla rešitev

"Z usklajenim skupnim delom smo danes našli način za kritje ukrajinskih proračunskih in obrambnih potreb za leto 2026," je v izjavi navedla Evropska komisija in dodala, da so potrdili tudi ukrepe za zagotovitev pravočasnosti izplačil.

Obenem sta se strani dogovorili o dodelitvi 45 milijard evrov Ukrajini za prihodnje leto. Gre za sredstva iz evropskega posojila državi v višini 90 milijard evrov. "Začeli bomo tudi z opredeljevanjem dodatnih proračunskih in obrambnih potreb," so še sporočili v Bruslju in napovedali mesečne sestanke z ukrajinskimi sogovorniki o zadevi.