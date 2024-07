'Ukrajina potrebuje vsaj še 25 sistemov zračne obrambe Patriot'

Zahodna podpora je za Ukrajino ključnega pomena, medtem ko skuša odbiti večjo in boljše opremljeno rusko vojsko. In Zelenski se je izkazal za precej vztrajnega, ko gre za prepričevanje zavezniških držav, naj zagotovijo še več podpore, piše AP. Čeprav se velikokrat zgodi, da ne dobi vedno vsega takoj, ko si zaželi.

Volodimir Zelenski in Joe Biden

Ključnega pomena so sistemi zračne obrambe, trenutno pa ni povsem jasno koliko sistemov Patriot Ukrajina že ima, a gre za precej manj kot 25. ZDA in druge zaveznice so nedavno obljubile, da bodo Ukrajini v prihodnjih mesecih zagotovile več deset sistemov, vključno z vsaj štirimi sistemi Patriot.

Tudi bojna letala F-16 naj bi v Ukrajino prispela kmalu, sicer v dveh pošiljkah. Prva letos poleti, druga pa do konca leta, je pojasnil Zelenski. Ukrajinski voditelj je sicer priznal, da dobave same po sebi ne bodo drastično spremenile razmer v vojni, saj so ruske letalske sile veliko večje.

Sicer pa ima Ukrajina veliko podporo s strani članic Nata. Po 40 mesecih brutalnih spopadov v Ukrajini, je Putin še vedno odločen, da si jo podredi s silo. Rusko gospodarstvo je praktično spremenil v stroj za vojskovanje in kakor kaže se ne misli ustaviti.