Je Ukrajina 'prestregla' protiletalsko municijo za Izrael?

Sedaj, ko so objavljene fotografije celotnega letalskega oporišča Nevatim in tudi delne fotografije baze Tel Nof, ki razkrivajo sledi zadetkov iranskih balističnih raket, je slika prvooktobrske raketne salve bolj jasna. V bazi Nevatim, ki je bila najbolj na udaru, so sledi eksplozij vidne na celotnem območju. Po ugotovitvah ameriške analitične organizacije CNA, ki sodeluje z vojsko, so iranske rakete zadele tri letalske hangarje, hangar za vdrževanje, administrativno zgradbo in še eno tehnično zgradbo. Veliko raket je padlo na stezo in druge dovozne poti, kar kaže na precej vprašljivo natančnost napada.

Samuel M. Hickey , sodelavec pri Centru za nadzor in neširjenje orožja je za The Telegraph povedal, da je bil tokratni napad drugačen in bolj presenetljiv od aprilskega. Takrat je Iran uporabil kombinacijo 300 dronov in manevrirnih raket. "Te je lažje sestreliti z letali," je pojasnil. Izraelu so namreč pri tem obakrat pomagali zaveznice - ZDA, evropske in nekatere bližnjevzhodne države. Balistične rakete imajo povsem drugače trajektorij leta in predvsem večjo hitrost, zato vojaška letala tokrat niso mogla igrati večje vloge, pravi Hickey, ki dodaja, da bi lahko nekatere izmed raket, za katere so ocenili, da ne gredo proti kritičnim ciljem, "enostavno spustili mimo" .

Tri rakete so sicer zadele območje hangarjev, kjer se nahajajo lovci, ni pa jasno, ali so se v poškodovanih hangarjih letala dejansko nahajala. Zelo verjetno je, da so jih Izraelci nekaj 'dvignili v zrak'. Skoraj nemogoče je, da bi vsi F-35 zapustili bazo, saj vsa lovska letala, še posebej napredna, zahtevajo veliko stalnega vzdrževanja, zato jih je nekaj moralo biti v hangarjih, piše ameriška spletna revija The Warzone , ki dopušča možnost, da so letala tik pred napadom premaknili na skrivne lokacije v okolici baze.

V časniku pa izpostavljajo še en vidik, ki naj bi vplival pri številu prestreženih raket. Prednost pri dobavi protiletalskih sistemov je v zadnjem času imela Ukrajina, zato so ZDA veliko sredstev, ki bi jih sicer prejel Izrael, poslal Kijevu. To bi lahko omejilo izraelsko sposobnosti obrambe pred iransko grožnjo. "Število prestreznih raket je omejeno. Prizadevanja Zahoda, da pomaga Ukrajini zaščititi mesta pred ruskim bombardiranjem, so privedla do porabe znatnih sredstev. Ker sta tako Izrael kot Ukrajina močno odvisna od ZDA glede raket, je potrebno sedaj sprejeti odločitve". V analizi na Sky Newsu, kjer so se prav tako dotaknili tega problema, so ugotovili, da bodo zaradi zaostrovanja na Bližnjem vzhodu sedaj ZDA večji delež sredstev namenile Izraelu, kar pa bo omejilo sposobnost branjenja Ukrajine.

Težava, ki jo Zahod ima pri zagotavljanju večjega obsega proizvodnje naprednega orožja, se zrcali tudi v dobavah raket zračne obrambe. Pri tokratnem odbijanju napada je sodelovala tudi ameriška mornarica. Rušilci so izstrelili 12 protibalističnih izstrelkov SM-3. Po podatkih, ki jih je objavil ameriški think tank American Enterprise Institute (AEI), je to celoletna količina, ki jo uspe proizvesti podjetje Raytheon. "V primerjavi s projekcijami prejšnjega leta je obrambni proračun Bele hiše za leto 2025 zmanjšal predhodno načrtovano nabavo SM-3 IB v naslednjih petih letih s 153 na nič in s tem prihranil 1,9 milijarde dolarjev. Vendar ti prihranki niso ponovno vloženi v proizvodnjo SM-3 Block IIA, katere količine v naslednjih petih letih ostajajo nespremenjene pri 12 raketah letno."