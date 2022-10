'Ukrajina prevzela popoln nadzor nad Limanom'

Rusija je že včeraj potrdila umik iz obleganega Limana. Ruske sile so se umaknile iz strateško pomembnega mesta Liman na vzhodu Ukrajine, je tako včeraj potrdil tiskovni predstavnik ruskega obrambnega ministrstva Igor Konašenkov. Po njegovih besedah so s tem želeli preprečiti, da bi približno 5000 ruskih vojakov ostalo ujetih za ukrajinsko bojno črto.

Ponoven prevzem nadzora v Limanu v vzhodni regiji Doneck pomeni prvo ukrajinsko vojaško zmago na ozemlju, ki si ga je Kremelj po sedemmesečni invaziji na Ukrajino skupaj s še tremi ukrajinskimi regijami priključil v petek.

Ofenziva na jugu države

Ukrajinske enote so medtem sprožile ofenzivo na jugu države, da bi znova pridobile ozemlje, ki so ga zasedle ruske sile, vendar so pri tem po navedbah Moskve utrpele veliko izgub. Rusko obrambno ministrstvo je poročalo o spopadih na območju Mikolajeva in blizu mesta Andrijevka v regiji Herson, navaja nemška tiskovna agencija dpa.

Pred tem je Ukrajina v soboto ruske sile obtožila napada na konvoj s civilisti v bližini prav tako znova zavzetega mesta Kupjansk. Guverner regije Harkov Oleg Sinegubov je število smrtnih žrtev napada, ki naj bi se zgodil v petek, ocenil na 24, med njimi naj bi bilo 13 otrok.

Rusija doživela vrsto vojaških neuspehov

Rusija je v zadnjih tednih doživela vrsto vojaških neuspehov na vzhodu in jugu Ukrajine, kjer ukrajinske sile vodijo silovito protiofenzivo. Zaradi referendumov o priključitvi štirih ukrajinskih regij Rusiji, ki so sicer naleteli na neodobravanje mednarodne skupnosti, Rusija zdaj velik del vzhodne Ukrajine uradno obravnava kot rusko ozemlje.