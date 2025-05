Ukrajina pridržala domnevna madžarska vohuna, na Madžarskem že povračilni ukrep

Kot je sporočila SBU, je v zahodni regiji Zakarpatje aretirala dva domnevna člana vohunske mreže, ki jo je koordinirala madžarska vojaška obveščevalna služba.

"Varnostna služba je prvič v zgodovini Ukrajine razkrila madžarsko vojaško obveščevalno mrežo, ki je izvajala vohunske dejavnosti v škodo naše države," je v izjavi sporočila SBU in dodala, da sta bila "pridržana dva agenta".

Osumljenca sta po podatkih SBU 40-letni moški in ženska, oba nekdanja pripadnika ukrajinske vojske, ki naj bi ju rekrutiral madžarski obveščevalni častnik. Obema grozi dosmrtni zapor.

Njuna naloga naj bi med drugim bila posredovanje informacij o lokaciji ukrajinskih vojaških oporišč in sistemov zračne obrambe v zakarpatski regiji, ki se nahaja več sto kilometrov od bojne črte z Rusijo in meji na Madžarsko.

Hkrati naj bi domnevna vohuna preverila tudi javno mnenje lokalnih prebivalcev v regiji, kjer živi več deset tisoč etničnih Madžarov, zlasti glede morebitne namestitve kontingenta madžarskih sil na ozemlju, je še dodala ukrajinska varnostna služba SBU.

Madžarska je v odzivu na potezo Kijeva danes sporočila, da je izgnala ukrajinska diplomata, ki ju je obtožila vohunjenja.

"Danes smo iz Madžarske izgnali dva vohuna, ki sta delala pod diplomatsko krinko na ukrajinskem veleposlaništvu v Budimpešti," je dejal madžarski zunanji minister Peter Szijjarto v videoposnetku, objavljenem na Facebooku. Ukrajino je obtožil, da sproža kampanje blatenja Madžarske, in kritiziral "naraščajočo protimadžarsko propagando".

V Kijevu so se odločili za povračilni ukrep, zato so dvema madžarskima diplomatoma odredili, da morata zapustiti državo, je na družbenem omrežju X sporočil ukrajinski zunanji minister Andrij Sibiha. "Ukrepamo v odgovor na dejanja Madžarske, na podlagi načela vzajemnosti in naših nacionalnih interesov," je pojasnil.

Odnosi med Kijevom in Budimpešto ostajajo napeti, potem ko se je madžarski premier Viktor Orban po ruski invaziji na Ukrajino pred tremi leti odkrito postavil na stran Moskve in zavrnil pošiljanje vojaške pomoči Kijevu. Orban prav tako nasprotuje prizadevanjem Ukrajine za pridružitev EU.