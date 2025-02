Ukrajina pristala na Trumpov predlog o mineralih brez varnostnih zagotovil

Končna različica sporazuma z dne 24. februarja vzpostavlja sklad, v katerega bo Ukrajina prispevala 50 odstotkov prihodkov od "prihodnje monetizacije" državnih mineralnih virov, vključno z nafto, plinom in s tem povezano logistiko. Sklad bo vlagal v projekte v Ukrajini.

Dogovor izključuje vire, ki že prispevajo v državni proračun Ukrajine, kar pomeni, da ne bo pokrival dejavnosti Naftogaza in Ukrnafte, največjih proizvajalk nafte in plina v državi, poroča Kyiv Independent. Kljub temu, da so Ukrajinci pristali na dogovor z Američani, pa jim to še ne zagotavlja varnostnih zagotovil ZDA. Čeprav so si Ukrajinci za to prizadevali, jih ZDA niso navedle v sporazumu.

Najnovejši osnutek sporazuma sicer opušča prejšnje zahteve ZDA, ki so zahtevale 500 milijard dolarjev (479 milijard) dobička od prodaje ukrajinskih naravnih virov, poroča ukrajinski Economic Pravda. V skladu s spremenjenimi pogoji bo sklad prejel polovico prihodkov, vključno z dobički pristanišč. Skupno lastništvo bo določeno na podlagi dejanskih finančnih vložkov in medtem ko bo upravljanje deljeno, bodo imele ZDA pristojnost odločanja v skladu s svojimi zakoni.

Vprašanja o deležu ZDA v skladu in pogojih skupnega lastništva bodo obravnavana v nadaljnjih sporazumih, poroča Financial Times. Zelenski je pred tem zavrnil predlog ZDA, pri čemer je navedel pomanjkanje varnostnih zagotovil in nasprotoval strukturi odplačevanja 1:2, ki bi od Ukrajine zahtevala, da vrne dva dolarja za vsak dolar prejete pomoči.

Trumpova administracija je v preteklih tednih povečala pritisk na Ukrajino, naj sprejme dogovor, pri čemer je Trump javno napadel Zelenskega, ga označil za "diktatorja" in ga pozval, naj "hitro ukrepa, sicer bo ostal brez države".