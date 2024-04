Ukrajina pritiska na Zahod: 'Dajte nam, kar potrebujemo, mi bomo opravili preostalo'

Rusija je prejšnji teden na Ukrajino izstrelila skoraj 130 eksplozivnih brezpilotnih letal, več kot 80 raket in skoraj 700 vodenih zračnih bomb, piše AP.

Vendar pa je Inštitut za preučevanje vojne opozoril, da obstajajo ključne razlike med izzivi, s katerimi se soočata Izrael in Ukrajina. "Ruske sile izstreljujejo brezpilotna letala in rakete s celotnega ozemlja okupirane Ukrajine in v neposredni bližini Ukrajine iz notranjosti Rusije, kar ukrajinskim letalskim branilcem omogoča le delček časa, ki so ga Izrael in njegovi zavezniki izkoristili za uspešno oviranje množičnega iranskega raketnega in brezpilotnega napada," je zapisal washingtonski think tank.