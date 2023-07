Ukrajina namignila, da je bila vpletena v eksplozijo Krimskega mostu

Na objavi na Telegramu je Maljar zapisala, da mineva 273 dni od prvega napada na most na Krimu, s katerim naj bi prekinili rusko logistiko. Ta objava se časovno sklada z 8. oktobrom, ko je most delno uničila eksplozija tovornjaka bombe, za katero je Rusija okrivila Ukrajino. Most velja za ključno povezavo pri dobavi zalog ruskim vojakom v Ukrajini.

Med ostalimi dosežki je namestnica ministra med drugim navedla še potopitev ladje ruske vojne mornarice Moskva in osvoboditev Kačjega otoka.