ZDA in Evropa soglasni: napovedali 'hude posledice' ob nadaljnji agresiji Rusije

Da so se "voditelji strinjali o pomembnosti mednarodne enotnosti ob vse večji sovražnosti Rusije" , so sporočili tudi iz kabineta britanskega premierja Borisa Johnsona .

"Imel sem zelo dober sestanek – popolno soglasje z vsemi evropskimi voditelji," je dejal ameriški predsednik Joe Biden kmalu po končani videokonferenci z zavezniškimi voditelji iz Evrope in Nata, ki je trajala slabo uro in pol.

Videokonference so se udeležili tudi voditelji Francije, Italije, Poljske in Evropske unije.

Francoska vlada je napovedala, da se bodo predstavniki Rusije in Ukrajine v sredo sestali v Parizu na pogovorih s predstavniki Francije in Nemčije, da bi poskušali najti rešitev ukrajinske krize. Ob tem so v Parizu izpostavili, da francoski predsednik Emmanuel Macron meni, da obstaja prostor za diplomacijo in umiritev razmer.

8500 ameriških vojakov "v povišani pripravljenosti", v Ukrajini se urijo prostovoljci

Tiskovni predstavnik Pentagona John Kirby je medtem v Washingtonu dejal, da je do 8500 ameriških vojakov v "povišani pripravljenosti" na morebitno napotitev, da bi okrepili kakršno koli aktivacijo Natovih odzivnih sil v regiji.

Gre za "ponovno zagotovilo našim zaveznikom v Natu", je dejal Kirby. "To pošilja zelo jasen signal (ruskemu predsedniku Vladimirju, op. a.) Putinu, da jemljemo svoje odgovornosti do Nata resno," je dodal.

Nato je že sporočil, da pošilja letala in ladje za krepitev obrambe vzhodne Evrope in v povezavi s tem opozoril na nedavno mobilizacijo Danske, Španije in Nizozemske.

Da Ukrajinci že mesece pripravljajo teritorialno obrambo prostovoljcev, pa poroča BBC. Usposabljajo se za morebitno obrambo Kijeva. Objavili so pogovor z eno od članic, 50-letno zdravnico Marto Yuzkiv. "Seveda sem zaskrbljena. Sem miroljubna ženska, nočem, da bi se začela vojna. Toda če se bo, moramo na to biti pripravljena," je dejala.

Andrej Volkov, svetovalec za IT v Kijevu, je situacijo označil za "nevarno". "Situacija je izredno napeta, mislim, da bi se lahko kaj zgodilo," je dejal in dodal, da v njegovi ekipi pripravljajo "načrte ukrepov ob nepredvidljivih dogodkih".