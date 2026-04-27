Ukrajina s "tehnološko vojsko" odgovarja na rusko premoč

Sistemi so imeli na začetku v vojni predvsem logistično vlogo – skrbeli so za oskrbo in podporo enotam. A njihova uporaba zdaj presega zgolj podporne naloge. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je nedavno razkril, da so daljinsko vodeni roboti prvič brez neposrednega sodelovanja vojakov zavzeli rusko oporišče. Po besedah Mangotta tehnologija pomaga reševati eno ključnih težav Ukrajine – pomanjkanje kadra. "Če naloge prevzamejo robotski sistemi, potem ta kadrovski primanjkljaj ni več tako izrazit," pojasnjuje. Rusija ima namreč še vedno bistveno več razpoložljivega vojaškega osebja. Kljub temu tehnologija ne nadomešča človeka. "Ne bo tako, da bi naprave same odločale, kaj bodo storile – vedno je potreben človek," poudarja.

Brezpilotni letalnik FOTO: AP

Uporaba teh sistemov ima tudi neposreden vojaški učinek. Ukrajini je z njihovo pomočjo uspelo deloma ponovno zavzeti določena območja, čeprav v omejenem obsegu. Kijev hkrati širi mednarodno sodelovanje na tehnološkem področju. Poseben napredek beležijo pri razvoju dronov in obrambnih sistemov. Po Mangottovih besedah Ukrajina vodi uspešne pogovore z državami Perzijskega zaliva o dobavi prestreznih dronov, ki bi lahko nadomestili pomanjkanje zahodnih raket in hkrati odprli nove finančne tokove. Dolgoročno strokovnjaki v tem vidijo širši premik v načinu vojskovanja. Avtonomni sistemi in tehnologija dronov postajajo vse pomembnejši za vojske po svetu – Ukrajina pa se pri tem vse bolj uveljavlja kot pionir nove vojaške paradigme.

Veliki obrambni izdatki