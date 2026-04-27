Tujina

Ukrajina s "tehnološko vojsko" odgovarja na rusko premoč

Kijev, 27. 04. 2026 14.44 pred 8 minutami 2 min branja 1

Avtor:
N.Š.
Ukrajinski vojak upravlja brezpilotni letalnik

Ukrajina vse bolj stavi na avtonomne in podprte robotske tehnologije. Z droni in daljinsko vodenimi sistemi si enote iz Kijeva ustvarjajo pomembno prednost pred Rusijo, ocenjuje strokovnjak za Rusijo Gerhard Mangott. "Ukrajina ima pri teh kopenskih robotskih sistemih jasno prednost pred rusko stranjo," je Mangott dejal v pogovoru za Focus online.

Sistemi so imeli na začetku v vojni predvsem logistično vlogo – skrbeli so za oskrbo in podporo enotam. A njihova uporaba zdaj presega zgolj podporne naloge. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je nedavno razkril, da so daljinsko vodeni roboti prvič brez neposrednega sodelovanja vojakov zavzeli rusko oporišče.

Po besedah Mangotta tehnologija pomaga reševati eno ključnih težav Ukrajine – pomanjkanje kadra. "Če naloge prevzamejo robotski sistemi, potem ta kadrovski primanjkljaj ni več tako izrazit," pojasnjuje. Rusija ima namreč še vedno bistveno več razpoložljivega vojaškega osebja.

Kljub temu tehnologija ne nadomešča človeka. "Ne bo tako, da bi naprave same odločale, kaj bodo storile – vedno je potreben človek," poudarja.

FOTO: AP

Uporaba teh sistemov ima tudi neposreden vojaški učinek. Ukrajini je z njihovo pomočjo uspelo deloma ponovno zavzeti določena območja, čeprav v omejenem obsegu.

Kijev hkrati širi mednarodno sodelovanje na tehnološkem področju. Poseben napredek beležijo pri razvoju dronov in obrambnih sistemov. Po Mangottovih besedah Ukrajina vodi uspešne pogovore z državami Perzijskega zaliva o dobavi prestreznih dronov, ki bi lahko nadomestili pomanjkanje zahodnih raket in hkrati odprli nove finančne tokove.

Dolgoročno strokovnjaki v tem vidijo širši premik v načinu vojskovanja. Avtonomni sistemi in tehnologija dronov postajajo vse pomembnejši za vojske po svetu – Ukrajina pa se pri tem vse bolj uveljavlja kot pionir nove vojaške paradigme.

Veliki obrambni izdatki

Ukrajina se je sicer po najnovejših podatkih uvrstila med največje vojaške porabnice na svetu. Po analizi Stockholm International Peace Research Institute je država v letu 2025 za obrambo namenila 84,1 milijarde dolarjev – kar je največ v njeni zgodovini in sedmi največji znesek globalno.

Izdatki so se v primerjavi z letom prej povečali za 20 odstotkov, njihov obseg pa razkriva še en pomemben podatek: predstavljali so kar 40 odstotkov ukrajinskega bruto domačega proizvoda. Gre za izjemno visoko raven, ki odraža intenzivnost vojne in pritisk na državni proračun.

Kljub rekordnim številkam ostaja vprašanje vzdržnosti. Ukrajinske obrambne potrebe za leto 2026 so ocenjene na najmanj 120 milijard dolarjev, pri čemer naj bi država iz lastnega proračuna pokrila le približno polovico tega zneska.

To pomeni, da bo Ukrajina tudi v prihodnje močno odvisna od zunanje podpore – hkrati pa ostaja ena ključnih držav, ki oblikujejo novo realnost globalne vojaške porabe.

ukrajina vojna orožje

KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

bb5a
27. 04. 2026 15.05
Kje je referendum proti financiranju ukrajine?
Odgovori
0 0
bibaleze
