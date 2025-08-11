Ukrajina se boji, da bo Trump popustil Putinovim zahtevam

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je pred napovedanim srečanjem ruskega voditelja Vladimirja Putina in predsednika ZDA Donalda Trumpa, na katerega sam ni bil povabljen, posvaril pred morebitnim popuščanjem Putinovim zahtevam glede ozemeljskih koncesij Ukrajine v zameno za končanje vojne. Ukrajina se boji, da bi srečanje lahko privedlo do sporazuma, ki bi jo prisilil prepustiti Rusiji dele svojega ozemlja.
"Rusija noče ustaviti ubijanja in zato ne sme prejeti nobenih nagrad ali ugodnosti. To ni le moralno, temveč tudi racionalno stališče," je Zelenski zapisal na družbenih omrežjih. "Popuščanje morilca ne bo prepričalo," je dodal in ponovno pozval partnerje, naj povečajo pritisk na Rusijo, saj ta podaljšuje vojno in ne kaže nobenega interesa, da bi jo končala.
Pred petkovim srečanjem Trumpa in Putina bodo o nadaljnjih korakih glede Ukrajine popoldne na izredni videokonferenci razpravljali zunanji ministri držav članic EU, pridružil pa se jim bo tudi ukrajinski zunanji minister Andrij Sibiha. Evropski predstavniki vztrajajo, da morata biti Evropa in Ukrajina vključeni v pogajanja o končanju vojne. Voditelji šestih evropskih držav in predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen so v nedeljskem skupnem sporočilu poudarili, da o prihodnosti Ukrajine ni mogoče odločati brez Ukrajine. V odzivu na Trumpove izjave, da bo za končanje vojne prišlo do "zamenjave ozemelj v korist obeh strani", so poudarili, da mednarodnih meja ni mogoče spreminjati s silo.
1,6 miljarde evrov za Ukrajino iz zamrznjenih ruskih sredstev
Medtem je EU v petek prejela tretji obrok t. i. nepričakovanega dobička iz obresti na zamrznjena sredstva ruske centralne banke, v višini 1,6 milijarde evrov. Ta sredstva so zadržana pri centralnih klirinško depotnih družbah in zamrznjena zaradi sankcij EU proti Rusiji, obresti pa se lahko uporabijo za podporo Ukrajini, so pojasnili v Bruslju. Prvi obrok, v višini 1,5 milijarde evrov, je bil izplačan julija 2024, drugi, 2,1 milijarde evrov, aprila 2025. Skupaj je EU doslej na tej podlagi Ukrajini namenila 5,2 milijarde evrov, od tega približno 4,7 milijarde evrov za vojaško pomoč in 520 milijonov evrov za civilno pomoč.
Pri tretjem obroku bo 95 odstotkov sredstev namenjenih prek novega mehanizma za sodelovanje pri posojilih Ukrajini (ULCM), ki zagotavlja nepovratna sredstva za odplačilo makrofinančne pomoči EU in dvostranskih posojil, skupno vrednih 45 milijard evrov. Preostalih pet odstotkov bo namenjenih prek Evropskega mirovnega instrumenta (EPF), iz katerega se sofinancira dobava orožja in druge vojaške opreme Ukrajini ter zagotavlja nujna obrambna pomoč.
