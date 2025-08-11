Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronika TujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronika TujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenija TujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi se Voyo
Tujina

Ukrajina se boji, da bo Trump popustil Putinovim zahtevam

Bruselj, 11. 08. 2025 15.21 | Posodobljeno pred 13 dnevi

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
STA , L.M.
Komentarji
77

Ukrajinski predsednik Zelenski je izrazil zaskrbljenost ob bližnjem srečanju Trumpa in Putina. Boji se, popuščanja Putinovim zahtevam glede ozemeljskih koncesij Ukrajine. Evropska unija medtem nadaljuje s finančno podporo Ukrajini prek mehanizma nepričakovanih dobičkov iz zamrznjenih ruskih sredstev, kar krepi varnost in civilno pomoč.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je pred napovedanim srečanjem ruskega voditelja Vladimirja Putina in predsednika ZDA Donalda Trumpa, na katerega sam ni bil povabljen, posvaril pred morebitnim popuščanjem Putinovim zahtevam glede ozemeljskih koncesij Ukrajine v zameno za končanje vojne. Ukrajina se boji, da bi srečanje lahko privedlo do sporazuma, ki bi jo prisilil prepustiti Rusiji dele svojega ozemlja.

"Rusija noče ustaviti ubijanja in zato ne sme prejeti nobenih nagrad ali ugodnosti. To ni le moralno, temveč tudi racionalno stališče," je Zelenski zapisal na družbenih omrežjih. "Popuščanje morilca ne bo prepričalo," je dodal in ponovno pozval partnerje, naj povečajo pritisk na Rusijo, saj ta podaljšuje vojno in ne kaže nobenega interesa, da bi jo končala.

Preberi še Zelenski svari: vsaka odločitev brez Ukrajine bo mrtvorojena

Pred petkovim srečanjem Trumpa in Putina bodo o nadaljnjih korakih glede Ukrajine popoldne na izredni videokonferenci razpravljali zunanji ministri držav članic EU, pridružil pa se jim bo tudi ukrajinski zunanji minister Andrij Sibiha. Evropski predstavniki vztrajajo, da morata biti Evropa in Ukrajina vključeni v pogajanja o končanju vojne. Voditelji šestih evropskih držav in predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen so v nedeljskem skupnem sporočilu poudarili, da o prihodnosti Ukrajine ni mogoče odločati brez Ukrajine. V odzivu na Trumpove izjave, da bo za končanje vojne prišlo do "zamenjave ozemelj v korist obeh strani", so poudarili, da mednarodnih meja ni mogoče spreminjati s silo.

Ursula von der Leyen
Ursula von der Leyen FOTO: Profimedia

1,6 miljarde evrov za Ukrajino iz zamrznjenih ruskih sredstev

Medtem je EU v petek prejela tretji obrok t. i. nepričakovanega dobička iz obresti na zamrznjena sredstva ruske centralne banke, v višini 1,6 milijarde evrov. Ta sredstva so zadržana pri centralnih klirinško depotnih družbah in zamrznjena zaradi sankcij EU proti Rusiji, obresti pa se lahko uporabijo za podporo Ukrajini, so pojasnili v Bruslju. Prvi obrok, v višini 1,5 milijarde evrov, je bil izplačan julija 2024, drugi, 2,1 milijarde evrov, aprila 2025. Skupaj je EU doslej na tej podlagi Ukrajini namenila 5,2 milijarde evrov, od tega približno 4,7 milijarde evrov za vojaško pomoč in 520 milijonov evrov za civilno pomoč.

Pri tretjem obroku bo 95 odstotkov sredstev namenjenih prek novega mehanizma za sodelovanje pri posojilih Ukrajini (ULCM), ki zagotavlja nepovratna sredstva za odplačilo makrofinančne pomoči EU in dvostranskih posojil, skupno vrednih 45 milijard evrov. Preostalih pet odstotkov bo namenjenih prek Evropskega mirovnega instrumenta (EPF), iz katerega se sofinancira dobava orožja in druge vojaške opreme Ukrajini ter zagotavlja nujna obrambna pomoč.

Zelenski Putin Trump Ukrajina EU
SORODNI ČLANKI

Zelenski svari: vsaka odločitev brez Ukrajine bo mrtvorojena

Putin prihaja na 'čudovito' Aljasko. Zelenski: Ukrajinci ne bodo dali zemlje okupatorju

Putin s Trumpom v kratkem, kaj pa z Zelenskim: 'Smo še daleč od tega'

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
KOMENTARJI (77)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
myomy
13. 08. 2025 16.45
Največ ljudi je iz Ukrajine zbežalo v Rusijo. Tako kažejo vse zahodne statistike.
ODGOVORI
0 0
Wolfman
12. 08. 2025 09.46
+4
Dobra sta Trump in Putin, da tako vzišeno ignorirata in povrh celo prezirata nesposobne, nedorasle in skorumpierane EU diplomate, kateri mislijo, da je nekako uspeh in porazdelejn vojni plen v Ukrajini samoumeven za EU!
ODGOVORI
4 0
sabro4
12. 08. 2025 08.53
+2
zakaj takšen naslov, kaj bi radi da @ZMAGA UKRAJINI odpove hertz
ODGOVORI
2 0
anatomija
11. 08. 2025 21.42
-5
RusI dokončno obupali na najsodobnejšo in najnaprednejšo letalonosilko na svetu admiral Kusnetsov. Poslali jo bodo v razrez. Ta letalonosilka je praktično nepotopljiva saj ni zapustila dokov kjer so jo delali in še pred splavitvijo popravljali. Kot večina orožja , ki so ga naredili po razpadu SZ je bila nevarnejša za Ruse , kot pa njihove nasprotnike . Vsa Ruska sodobna orožja kot so Orešnik , tank armata podmornica so postali tema za posmeh rusom . Rakete Kindžal , ki so jih slavili da so neuničljive pa so se izkazale za poprečno uničljivo robo. V Rusiji je vse uničljivo in ničesar ne dela kakor se oni hvalijo , razen korupcija ki je lahko vsi priznamo daleč največja na svetu
ODGOVORI
1 6
medŠihtom
12. 08. 2025 08.02
+4
kot da bi opisoval slovenijo, samo da je pri nas še vse dodatnih 50 let tehnološko zadaj. železnška infrastruktura lep primer, nič ne dela, nobene efektivne izboljšave, samo miljarde ponikajo rezultatov pa nobenih. še tisto kar "obnovijo" se izkaže za nekvalitetno in nevarno nam potnikom samim, lep primer železniška postaja Borovnica.
ODGOVORI
4 0
odpisani zasedli vlado
11. 08. 2025 21.02
-3
Trump hahahahaha
ODGOVORI
0 3
odpisani zasedli vlado
11. 08. 2025 21.02
-7
Ubogi stari nacistični kriminalni pedofilski kolega Epstein je popolnoma izgubljen. Ukrajina bi morala dati ozemlje ruskemu agresorju v zahvalo za uboj tisočev nedolžnih civilistov??? Koliko časa bodo Američani še prenašali tega bolnega starca, ki ima demenco in vedno znova ponavlja isto?
ODGOVORI
0 7
medŠihtom
12. 08. 2025 08.02
+5
kva pa tebe mede
ODGOVORI
5 0
Vse stransko
11. 08. 2025 19.59
+5
se bojim, da bomo nekoč ta zamrznjena ruska sredstva z obrestmi na obresti mastno vračali. uršulinko boli...
ODGOVORI
8 3
Von den Balki
11. 08. 2025 19.33
-3
Ukrajinci iz z ukrajine množično kupujejo nepremičnine v bližini fronte in se selijo tja...hocjo žvet v rusiji...normalno..pa to
ODGOVORI
3 6
anatomija
11. 08. 2025 20.26
-3
lažnivec , ki ga svet še ni videl . v bližini fronte nepremičnine ne obstajajo , Ruski zločinci vse uničijo .Le kateri norec razen Rusa bi kupil stavbo ki je samo kup prahu
ODGOVORI
3 6
modelx
11. 08. 2025 19.23
+2
uršula vonderkrivozoba
ODGOVORI
5 3
modelx
11. 08. 2025 19.23
+0
sevniški zet je že razkurjen nad zelenfiksom, ki pravi: dobiti moram ustavnopravno dovoljenje (za zda predlagan dogovor). in trumpeta pravi: za začetek vojne in pobijanja ni potreboval takega dovoljenja, ampak za menjavo ozemlja pa ga potrebuje.
ODGOVORI
2 2
Zmaga Ukrajini..
11. 08. 2025 19.20
-7
Mnogi tule privoščljivo krulijo kako se mora Ukrajina odpovedati delu svojega ozemlja. In zakaj že? A je morda mosskovija zmagala, ... ali putler obvladuje nezakonito zasedena ozemlja,... ali je morda dosegel kakšne strateške uspehe na fronti,... ali je morda mednarodna skupnost priznala ukradena ozemlja mosskoviji? Ne? No, to je ta "real politika", ki razumnim pove kaj je realnost, in kaj so samo putlerjeve mokre sanje, ki se ne bodo nikoli uresničile. Lahko ta dva delata kar hočeta, sestankujeta kolikor hočeta, si med sabo razdelita svet, če hočeta,.... pa bo svet še vedno obstajal v mejah, popolnoma neodvisnih od teh dveh.🤣🤣🤣
ODGOVORI
3 10
modelx
11. 08. 2025 20.53
+8
ukrajinskazguba, pa kaj ti še delaš pri nas??? pojdi že v rodno deželo borit se proti sovragu!!!!!! bratu henrika levjesrčnega je bilo ime ivan brez zemlje. če ne boš šla hitro se borit, boš tudi ti kmalu ukrajinka brez zemlje
ODGOVORI
9 1
sabro4
12. 08. 2025 08.52
+3
SPRIJAZNI SE Z DEJSTVOM , DA SO VAS BESTIČI IZ ČEZOCEANA VRGLI POD AVTOBUS..........
ODGOVORI
3 0
anatomija
11. 08. 2025 18.32
-6
Neprestano berem , da je ZDA in NATO napadel Rusijo in da je CIA odgovorna za proteste na katerih je padel proruski predsednik. Na Srbskih medijih in tudi na komentarjih tukaj lahko beremo , da je CIA tudi kriva za razpad Juge . Tisti , ki smo glasovali za samostojnost dobro vemo , da je bil krivec Miloševič in Srbska politika . Enako kot sedaj na spletu so na pred 35 leti hoteli vsiliti edino pravo Srbsko resnico na Mitingih ( Srbske ) resnice . Trdijo , da so Srbi predlagali konfederacijo Jugoslovanskih republik kot rešitev , čeprav vsi vemo , da je bil to predlog ZDA , ker niso hoteli , da jugoslavija razpade . Če bi katera druga držav imela prste vmes pri razpadu Juge je to lahko samo Rusija . Dovolj pove podatek , da nas je največ držav priznalo med 13 in 16 januarjem . Rusija nas je priznala 14 februarja , ZDA pa 2 meseca kasneje . 7 aprila
ODGOVORI
3 9
nelevnedesen
11. 08. 2025 17.50
+9
Meje krojijo zmagovalci in zelenski to ni. Minili so časi, ko so ga vabili na vsako pasjo procesijo. Zdaj pride nepovabljen ali pa ga pustijo pred vrati. Ni smiselno dajati več na puf nekomu, ki je že toliko v minusu
ODGOVORI
11 2
anatomija
11. 08. 2025 17.49
-12
vsak dan berem, ko rusofili pišejo kako poceni j Ruski plin in nafta . Na madžarskem so višje cene bencina kot v drugih državah v soseščini pa je ruska nafta Dražja je samo v Srbiji . Tam pa rusko nafto prodaja Ruski distributer zato je še dražje
ODGOVORI
1 13
Von den Balki
11. 08. 2025 19.32
+6
Ko država nabije trošarine in ddv...dobijo jo pocen...in filajo proracun...sj je pr nas isto...dve tretjini cene vzame drzava....v srbiji pa še več...pa to
ODGOVORI
7 1
anatomija
11. 08. 2025 20.30
-3
A ni čudno , da imajo ravno države , ki kupujejo Ruske energente najvišje trošarine. Je pa možnost , da je nafta res poceni , zato pa gredo velika korupcijska sredstva v Rusijo
ODGOVORI
1 4
G. Papež
11. 08. 2025 17.39
+9
Ukrajinci se sploh še želijo vojskovati? Ker ne razumem kaj za vraga je toliko na prvi pogled sposobnih za boj sploh v tem času pri nas v tranzitu. Pa to ni moj problem, ampak tile, ki so se pa tu "utaborili", eee, to pa je že moteče.
ODGOVORI
10 1
MucaNeGrize
11. 08. 2025 17.48
+9
vsi ki so imeli možnost so pobegnili iz ukrajine...nihče noče umreti za kijebsko naci hunto zelensski...ki dela po nateku usa in vb
ODGOVORI
12 3
zmerni pesimist
11. 08. 2025 17.35
+6
Brez odstopanja zemlje napadalcu žal ne bo šlo
ODGOVORI
11 5
Bolfenk2
11. 08. 2025 17.37
+7
Realna politika pač.
ODGOVORI
10 3
Bolfenk2
11. 08. 2025 17.33
+7
Tudi EU politiki se bojijo miru ker jih bo narod vprašal zakaj so vlagali silne milijarde v Ukraino, če je bilo vsakemu pametnemu že od začetka jasno, da Ukraina ne more uničiti in premagati Rusije. Tudi Golob bo moral pojasniti, zakaj je v Ukraino poslal polovico slovenskih tankov v obnovo katerih smo Slovenci vložili silne milijone.
ODGOVORI
11 4
Mizainstol
11. 08. 2025 17.30
+8
Milijarde za skorumpirane Ukrajince, ki se šopirijo in kupujejo nepremičnine po Evropi, medtem, ko reveži na fronti umirajo. Pojdi v jarek Zelenski za 1 mesec, in se potem odloči.
ODGOVORI
13 5
modrook
11. 08. 2025 17.51
-4
rusi pa sami postenjaki a ne?
ODGOVORI
2 6
anatomija
11. 08. 2025 17.30
-12
Dokler se iz Ukrajine ne umakne zadnji Ruski nacist mora biti Rusija pod sankcijam. Ne smemo dopustiti , da se preveč razpase nacizem , ki so ga Rusi izvozili iz Nemčije pred 85 leti
ODGOVORI
5 17
Bolfenk2
11. 08. 2025 17.36
+13
Naciste slavijo le v Ukraini. Tudi pozdrav Slava Ukraini je pozdrav ukrainskih nacistov iz 2 svet vojne. Rusi vsako leto na paradi slavijo zmago nad nacizmom.
ODGOVORI
16 3
MucaNeGrize
11. 08. 2025 17.39
-3
ja sej...Rusija je Nemcem podtaknila tudi hitlerja in nemščino samo....to je v resnici ruski jezik in mogoče bodo rusi osvobodili tudi Nemčijo, če bo potrebno....v Berlinu so že bili ...desetletja...in odšli po lastnih željah
ODGOVORI
2 5
anatomija
11. 08. 2025 18.05
-5
Rusi niso premagali nacizma , izvozili so ga v Rusijo . Za naciste se je bojevali 3 krat več Ruso kot Ukrajincev. Pakt z nacisti je podpisal Rus Molotovin noben Ukrajinec . Bandera je dogovor z nacisti zavrnil. To je tako kot bi Četnike in Ustaše podtaknil domobrancem in potem govoril , da so bili sodelavci nacistov samo Slovenci
ODGOVORI
2 7
Bolfenk2
11. 08. 2025 17.29
+2
To vojno v Ukraini sta začeli ZDA in Rusija in le Putin in Trump se lahko dogovorita za mir. Vsi ostali na pogajanjih bi bili le moteč element. Najslabši mir je boljši od najboljše vojne. Upam da Trump in Putin uspeta najti dovolj modrosti za kompromis.
ODGOVORI
9 7
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1110