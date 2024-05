'Ukrajina še naprej potrebuje vojaško pomoč v vrednosti 40 milijard letno'

Z vojno v Ukrajini sta povezani tudi drugi dve osrednji temi vrha Nata v ZDA, s katerim bodo med med 9. in 11. julijem obeležili 75. obletnico ustanovitve zavezništva. To sta krepitev obrambne in odvračalne drže Nata ter izboljšanje sodelovanja s partnerskimi državami v indijsko-pacifiški regiji.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je pozdravil odločitev Washingtona in meni, da bo to pomagalo pri obrambi Ukrajincev, ki živijo ob meji z Rusijo, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Sicer pa je v zadnjih tednih zaveznice večkrat pozval, naj odpravijo omejitve, ki so jih postavile Ukrajini glede uporabe njihovega dobavljenega orožja za napade na Rusijo.

ZDA so Kijevu odločno sporočile, da lahko ameriško orožje uporablja le za neposredne napade na ruske vojaške cilje, ki so bili uporabljeni za invazijo na Ukrajino, ne pa na civilno infrastrukturo.

Državni sekretar Antony Blinken , ki podpira odpravo omejitev, je v sredo javno namignil, da bo Biden morda spremenil smer in dovolil takšne napade. Dodal je, da se bo politika ZDA do Ukrajine razvijala po potrebi.

Kremelj: Ukrajina že uporablja ameriško orožje za napade na Rusijo

"Vemo, da se ameriško orožje že uporablja za poskuse napadov na rusko ozemlje. In to je precej zgovoren dokaz o obsegu vpletenosti ZDA v ta konflikt," je na novinarski konferenci poudaril tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov. Kremelj je sicer že v četrtek posvaril pred uporabo zahodnega orožja za napade na Rusijo in opozoril, da bi eskalacija napetosti škodila predvsem tistim državam, ki so se zanjo odločile.

Ukrajina sklenila varnostne sporazume s Švedsko, Islandijo in Norveško

Ukrajinski predsednik je sicer danes v Stockholmu, kjer se udeležuje vrha Ukrajina-Severna Evropa, s Švedsko, Islandijo in Norveško podpisal varnostne sporazume. Ob tem je zaveznice znova pozval k dobavi dodatnega orožja Ukrajini, zlasti sistemov zračne obrambe.

"Sporazum je močno sporočilo Rusiji, da je nadaljevanje vojne s predpostavko, da se bodo zahodne države umirile, nesmiselno," je še pred podpisom izjavil švedski premier Ulf Kristersson. Podporo Kijevu v boju proti ruski agresiji je označil kot ključno in eksistenčno nalogo za države severne Evrope, češ da Rusija z vojno ogroža tudi njihovo varnost.

Dvostranski varnostni sporazumi so del pobude članic skupine G7, ki so ob robu lanskega vrha Nata v Vilniusu zaveznice pozvale k sklepanju tovrstnih dogovorov z Ukrajino s ciljem zagotavljanja dolgoročne varnosti. Ukrajina je tovrstne sporazume v tem tednu že podpisala s Španijo, Portugalsko in Belgijo.

Zelenski je dvostranske varnostne sporazume označil za izjemno pomembne, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Kot je še pojasnil v torek v Lizboni, gre za strateške sporazume, ki vključujejo tudi modernizacijo in obnovo Ukrajine ter humanitarno pomoč.

Ukrajinski predsednik, ki se danes udeležuje vrha v Stockholmu, je sicer zaveznice še pred zasedanjem znova pozval k dodatni dobavi orožja Ukrajini. "Naša glavna prednostna naloga je zagotoviti dodatne sisteme zračne obrambe za Ukrajino, skupne projekte obrambne industrije, orožje za naše vojake in okrepitev globalnih prizadevanj, da bi Rusijo prisilili k miru," je poudaril.

Od začetka vojne v Ukrajini je pet nordijskih držav Ukrajini skupaj namenilo več kot 17 milijard evrov pomoči, pa je danes povedala danska premierka Mette Frederiksen. "Pospešiti moramo proizvodnjo orožja in pomagati Ukrajini, da proizvede vse, kar potrebuje za svojo obrambo," je dodala.