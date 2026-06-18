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Ukrajina silovito udarila na Moskvo, poletelo skoraj 200 dronov

Moskva/Kijev, 18. 06. 2026 09.12 pred 1 uro 3 min branja 0

Avtor:
N.V.
Po napadu zagorelo v naftni rafineriji v Moskvi

Ukrajina je izvedla največji napad z droni proti Moskvi v zadnjih dveh letih. Poškodovana je infrastruktura, ponekod je zagorelo, po moskovski regiji pa so padali ostanki drona. Začasno so ustavljeni tudi vsi leti na vseh glavnih moskovskih letališčih.

Po besedah moskovskega župana Sergeja Sobjanina je protizračna obramba v zgolj osmih urah sestrelila 194 ukrajinskih dronov, namenjenih proti ruski prestolnici, poroča CNN.

Silovit napad je bil del širše nočne ofenzive na velikem delu ruskega ozemlja. Po podatkih ruskega ministrstva za obrambo je zračna obramba prestregla še 555 ukrajinskih dronov, nekatere tudi, ko so leteli nad Azovskim morjem.

Kijev je sicer v zadnjih tednih okrepil napade na rusko energetsko infrastrukturo, tudi danes je več dronov zadelo moskovsko rafinerijo naft v jugovzhodnem okrožju Kapotnja. Gre že za drugi napad na to rafinerijo v tem tednu.

Videoposnetek, ki ga je geolociral CNN, prikazuje trenutek eksplozije v rafineriji. Na posnetku je videti gost črn dim, ki se dviga iz dela obrata, nato pa močna eksplozija pretrese drug del kompleksa in v zrak vrže streho velikega rezervoarja za gorivo.

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Po poročanju agencije TASS, ki se sklicuje na guvernerja Moskovske oblasti Andreja Vorobjova, je dron zadel tudi stanovanjsko stavbo v mestu Zukovski, nedaleč od Moskve. Poškodovana je stavba in nekaj balkonov, vendar naj ne bi bilo smrtnih žrtev. Ostanki dronov so padli tudi na več drugih lokacij izven prestolnice, poškodovani so fitnes center, industrijski obrat, nakupovalno središče in zasebna hiša.

Nekoliko južneje, v oblasti Rostov, je napad z droni terjal življenje enega civilista, še dve osebi sta bili ranjeni. Poškodovan je bil tudi vlak, požari pa so izbruhnili na dveh poslovnih objektih, je za TASS dejal regionalni guverner Jurij Sljusar.

Ukrajina je sicer v zadnjih mesecih izvedla obsežne napade z droni na rafinerije in vojaške objekte. Med tarčami so bili pomorski objekti, skladišča nafte in naftni terminali. Poškodovani naftni objekti za Rusijo, ki vsaj tretjino svojh prihodkov pridobi z naftnega sektorja, predstavljajo veliko težavo. 

Skoraj vsakodnevni ukrajinski napadi tako puščajo posledice. Na Krimu, ki si ga je Rusija nezakonito priključila leta 2014, so se v začetku tega meseca prebivalci soočili s pomanjkanjem naftnih derivatov in omejevanjem prodaje goriva, potem ko so ukrajinski napadi omejili cestne dobavne poti.

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Rusi odgovorili na napad

Po podatkih ukrajinskih zračnih sil je Rusija izstrelila sedem raket in 239 dronov. Zadete so bile številne lokacije, med drugim tudi zasebna hiša, objekt energetske infrastrukture in letalski hangar.

Zadeti naj bi bili tudi naftni objekti v kijevski in poltavski oblasti, je sporočilo rusko ministrstvo za obrambo.

Zelenski na vrhu G7

Četrtkov napad sovpada s srečanji svetovnih voditeljev na vrhu skupine G7 v Franciji, kjer se je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski sestal z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom. Po prvem krogu srečanj naj bi bilo jasno, da bodo vsi prisotni pomagali Ukrajini pri pridobivanju dodatnih zmogljivosti zračne obrambe in kot je poudaril ukrajinski predsednik, je temu naklonjen tudi Trump.

Volodimir Zelenski na vrhu G7
Volodimir Zelenski na vrhu G7
FOTO: AP

Trump je že prej v torek Rusijo pozval, naj pristane na dogovor, ki bi končal vojno, ki zdaj vstopa v peto leto. "Rusija je izgubila ogromno ljudi, prav tako Ukrajina," je dejal.

Generalni sekretar Nata Mark Rutte je potrdil, da gre "Ukrajini zelo dobro". Dodal je, da Rusija na mesec izgubi približno 30.000 do 35.000 vojakov.

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