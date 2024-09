Ukrajina svojim uradnikom prepovedala uporabo Telegrama

Svet za nacionalno varnost in obrambo je omejitve napovedal, potem ko je Kyrylo Budanov , vodja ukrajinske vojaške obveščevalne agencije GUR, svetu predstavil dokaze o zmožnosti ruskih posebnih služb, da vohunijo po platformi, so zapisali v izjavi. Toda Andriy Kovalenko , vodja centra varnostnega sveta za boj proti dezinformacijam, je na Telegramu objavil, da omejitve veljajo samo za uradne naprave, ne pa za osebne telefone teh uradnikov, poroča Reuters.

Telegram se pogosto uporablja tako v Ukrajini kot v Rusiji in je od ruske invazije na Ukrajino februarja 2022 postal kritičen vir informacij. Toda ukrajinski varnostni uradniki so večkrat izrazili zaskrbljenost glede njegove uporabe med vojno.

Telegram s sedežem v Dubaju je ustanovil Pavel Durov, rojen v Rusiji, ki je Rusijo zapustil leta 2014, potem ko ni hotel ugoditi zahtevam po zaprtju opozicijskih skupnosti na svoji platformi družbenih medijev VKontakte, ki jo je prodal. Durov je bil avgusta ob pristanku v Franciji aretiran v okviru preiskave kaznivih dejanj, povezanih z otroško pornografijo, trgovino z mamili in goljufivimi transakcijami na Telegramu. Kot smo poročali, mu uradno očitajo, da na svoji platformi Telegram omogoča goljufije, trgovino z drogami, spletno ustrahovanje, organiziran kriminal. Pavla Durova francoske oblasti obtožujejo, da ni sprejel zadostnih ukrepov za omejevanje kriminalnega delovanja na vse bolj priljubljenem družabnem omrežju. A Telegram je tudi osrednje komunikacijsko orodje ruske vojske na ukrajinskem bojišču in ruski vojaški blogerji so prepričani, da želi Zahod z aretacijo Durova, ki nikoli ne razkriva podatkov o svojih uporabnikih, prisiliti, da stori prav to.