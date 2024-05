Ukrajina ukinja konzularne storitve za moške, ki so dopolnili naborniško starost

"Bivanje v tujini državljana ne odvezuje od njegovih dolžnosti do domovine. Zato sem včeraj sprejel ukrepe za ponovno vzpostavitev poštenega odnosa do moških, ki so dopolnili starost za vpoklic, v Ukrajini in tujini," je povedal, ne da bi navedel podrobnosti. Dodal je le, da bo zunanje ministrstvo kmalu podalo pojasnila glede postopka pridobivanja konzularnih storitev.

"Kakšno je stanje sedaj? Oseba, ki ustreza starosti za vpoklic v vojsko, je odšla v tujino, pokazala svoji državi, da ji ni mar za njeno preživetje, nato pa pride in želi od te države prejemati storitve. To ne deluje tako. Naša država je v vojni," je danes na omrežju X zapisal Kuleba. Prepričan je, da je v luči ruske agresije prednostna naloga zaščita Ukrajine pred uničenjem.

Ukrajina je sicer ta mesec sprejela zakonodajo, ki je med drugim zaostrila kazni za tiste, ki se izmikajo vpoklicu, in znižala starostno mejo za vpoklic vojakov s 27 na 25 let, da bi olajšala mobilizacijo novih vojakov, ki jih ukrajinske sile po več kot dveh letih vojne z Rusijo nujno potrebujejo.

Številni ukrajinski mediji so medtem danes objavili dokument, v katerem je navedeno, da zunanje ministrstvo ukinja konzularne storitve za vse ukrajinske moške, stare od 18 do 60 let. V dokumentu, ki ga je podpisal namestnik zunanjega ministra Andrij Sibiga, piše tudi, da bodo predstavništva moškim v tujini izdajala le dokumente, ki jim omogočajo vrnitev v Ukrajino, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.

V Ukrajini medtem poročajo o novih ruskih napadih. Ruske sile so ponoči obstreljevale 17 naselij v regiji Herson, pri čemer sta bili ubiti dve osebi, še šest pa je bilo ranjenih, je sporočil guverner regije Oleksandr Prokudin. Poškodovanih je bilo osem večnadstropnih stavb in 26 hiš, navaja ukrajinska tiskovna agencija Ukrinform.

V ruskem napadu z droni na mesto Odesa je bilo ponoči po navedbah lokalnih oblasti ranjenih devet ljudi. "Štirje od njih so otroci, stari 12 in devet let, ter dva dojenčka, stara manj kot eno leto," je na Telegramu zapisal guverner regije Oleg Kiper. Poškodovanih je bilo več objektov, poroča nemška tiskovna agencija dpa.