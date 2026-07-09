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Ukrajina v Azovskem morju zadela 12 ruskih tankerjev

Moskva, 09. 07. 2026 11.51 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
N.V.
Napad na ukrajinski tanker

Ukrajinske sile so ponoči v Azovskem morju zadele 12 ruskih tankerjev, enega vlačilca in eno ladjo za prevoz razsutega tovora, so sporočili iz generalštaba oboroženih sil Ukrajine. Kot je sporočila vojska, je Rusija ladje uporabljala za "oskrbo ruske vojaške skupine z gorivom in naftnimi derivati ter za prevoz nafte kljub mednarodnim sankcijam".

Gre za najnovejši ukrajinski napad, katerega cilj je osamitev polotoka Krim, ki ga zaseda Rusija in kjer veljajo stroge omejitve o oskrbi z gorivom, poroča Sky News.

Plovila naj bi "omogočala izvoz energentov, ki je eden ključnih virov financiranja vojne proti Ukrajini," je sporočila ukrajinska vojska na platformi Telegram.

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Azovsko morje je sicer pomembna oskrbovalna pot za ruske sile na Krimu in na drugih območjih južne Ukrajine pod ruskim nadzorom. Čeprav Rusiji v bližnji prihodnosti ne grozi izguba Krima, je jasno, da imajo ukrajinska prizadevanja za učinkovito obleganje okupiranega ozemlja učinek, je povedal zunanjepolitični novinar televizije Sky News Michael Drummond.

Dodal je, da bolj ko je nadzor Moskve nad polotokom ogrožen, bolj je to koristno za Ukrajino, tako zaradi izčrpavanja ruskih virov kot tudi zato, ker Krim predstavlja pogajalsko prednost v morebitnih prihodnjih pogovorih.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Rusija se že sooča z vse večjo krizo na področju oskrbe z gorivom, saj so zaradi napadov z droni na njene rafinerije na bencinskih črpalkah po državi nastale večurne čakalne vrste.

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