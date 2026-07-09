Ukrajina v Azovskem morju zadela 12 ruskih tankerjev

Gre za najnovejši ukrajinski napad, katerega cilj je osamitev polotoka Krim, ki ga zaseda Rusija in kjer veljajo stroge omejitve o oskrbi z gorivom, poroča Sky News.

Plovila naj bi "omogočala izvoz energentov, ki je eden ključnih virov financiranja vojne proti Ukrajini," je sporočila ukrajinska vojska na platformi Telegram.