Ukrajina: v bližini vrtca strmoglavil helikopter, med mrtvimi tudi minister

"V mestu Brovari je helikopter padel v bližini vrtca in stanovanjske stavbe. V vrtcu so bili otroci in zaposleni. Zabeležili smo žrtve," je zjutraj po Telegramu sporočil guverner kijevske regije Oleksij Kuleba. Najprej so poročali o 16 mrtvih, a se je število umrlih nato še povišalo. "Umrlo je 18 ljudi, med njimi trije otroci. Po trenutnih podatkih je 29 poškodovanih, tudi 15 otrok," je zapisal Kuleba in dodal, da so na terenu vse reševalne službe, ki jim nudijo ustrezno oskrbo.

Na helikopterju je bilo devet oseb, med njimi celoten vrh ukrajinskega notranjega ministra. Umrli so notranji minister Denis Monastirski, njegov namestnik in državni sekretar.