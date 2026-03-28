Tujina

Ukrajina v dogovore o obrambnem sodelovanju z več zalivskimi državami

Doha, 28. 03. 2026 18.09 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
K.H. STA
Zelenski v Katarju

Ukrajinski predsednik Zelenski se mudi na obisku v Združenih arabskih emiratih, kjer se je dogovoril za okrepljeno sodelovanje med državama na področju obrambe. Obiskal je tudi Katar in podpisal sporazum o obrambnem sodelovanju. Iran naj bi medtem napadel skladišče ukrajinskih sistemov za boj proti dronom v ZAE, a Ukrajina to zanika.

Volodimir Zelenski je obiskal Združene arabske emirate (ZAE) dan za tem, ko je nenapovedano obiskal Savdsko Arabijo. Danes je sporočil, da je Ukrajina sporazum o obrambnem sodelovanju podpisala tudi s Savdsko Arabijo.

Sporazumi predvidevajo desetletno sodelovanje na področju obrambe, vključno z vzpostavitvijo skupnih proizvodnih linij, je novinarjem na brifingu dejal Zelenski.

"Govorimo o desetletnem sodelovanju. Podpisali smo že sporazum s Savdsko Arabijo, ravno smo podpisali podoben sporazum s Katarjem, tudi za deset let, podpisali bomo sporazum z Emirati," je dejal.

V naslednjih desetih letih se bodo ukvarjali s skupno proizvodnjo ter gradnjo proizvodnih obratov tako v Ukrajini kot v zalivskih državah, je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP še dejal ukrajinski predsednik.

Pred tem je na družbenih omrežjih zapisal, da se je sestal s predsednikom ZAE Mohamedom bin Zajedom in da sta se "strinjala o sodelovanju na področju varnosti in obrambe". Dodal je, da bosta njuni ekipi dorekli podrobnosti.

"Zaščita mora biti zadostna povsod. Zato smo odprti za skupno delo, ki s strateškega vidika krepi naše narode in varovanje življenja v naših državah," je dejal Zelenski.

Podpis sporazuma o sodelovanju na področju varnosti je že v času obiska Zelenskega naznanil Katar.

"Sporazum vključuje sodelovanje na tehnoloških področjih, razvoj skupnih naložb ter izmenjavo strokovnega znanja na področju obrambe pred raketami in brezpilotnimi letalskimi sistemi," je sporočilo katarsko obrambno ministrstvo.

Iranska vojska je medtem danes navedla, da je napadla skladišče v ZAE, v katerem so bili shranjeni ukrajinski sistemi za boj proti dronom.

Skladišče naj bi napadli in uničili, medtem ko so napadali lokacije ameriške vojske. Po njihovih navedbah naj bi se ukrajinski sistemi uporabljali za pomoč ameriškim silam.

Predstavnik ukrajinskega zunanjega ministrstva je informacije o napadu zanikal in dodal, da Teheran "pogosto izvaja takšne dezinformacijske operacije".

Kijev si sicer prizadeva izkoristiti svoje izkušnje pri sestreljevanju ruskih dronov, da bi pomagal državam Zaliva. V države te regije, med drugim ZAE in Savdsko Arabijo, je Ukrajina že napotila strokovnjake za boj proti dronom.

