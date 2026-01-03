Ukrajina: V ruskem napadu na Harkov ubit triletni otrok

V ruševinah so našli trupli ženske in triletnega otroka, po prvih informacijah pa bi lahko šlo za mamo in sina.

V ruševinah so našli trupli ženske in triletnega otroka, po prvih informacijah pa bi lahko šlo za mamo in sina. AP

Dve raketi sta po navedbah ukrajinskih oblasti zadeli stanovanjsko območje v Harkovu in skoraj povsem uničili večnadstropno stavbo. AP

V ruskem napadu na Harkov sta bili ubiti dve osebi, vključno s triletnim otrokom, še najmanj 28 pa je ranjenih, so sporočili ukrajinski uradniki.

V včerajšnjem raketnem napadu, ki ga je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski označil za "gnusnega", je bil popolnoma uničen večnadstropni stanovanjski blok.

Oblasti v Harkovu so sporočile, da so v ruševinah stavbe našli trupli ženske in otroka, po nekaterih informacijah gre za mamo in njenega triletnega sinka.

"Žal Rusi tako ravnajo z življenji in ljudmi – še naprej ubijajo, kljub vsem prizadevanjem sveta, še posebej Združenih držav Amerike, v diplomatskem procesu. Samo Rusija si ne želi, da bi se ta vojna končala," je Zelenski zapisal na družbenem omrežju X.

Od 28 poškodovanih, med katerimi je tudi šestmesečni dojenček, so jih 16 prepeljali v bolnišnico. Skoraj vsi so bili poškodovani zaradi eksplozije in zdrobljenega stekla. Iskalno-reševalna akcija sicer še vedno poteka, na kraju je več kot 80 prostovoljcev, je povedal guverner regije Oleh Synehubov.