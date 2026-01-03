Naslovnica
Ukrajina: V ruskem napadu na Harkov ubit triletni otrok

Kijev, 03. 01. 2026 14.37 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
Ti.Š. STA
Napad na Harkov

V raketnem napadu na mesto Harkov na severovzhodu Ukrajine sta bila ubita ženska in otrok. Okoli 28 ljudi je bilo ranjenih, med njimi tudi dojenček, so sporočile ukrajinske oblasti. Rusija poročila o napadu, ki se je zgodil dan pred ključnimi pogovori v Kijevu, zanika.

V ruskem napadu na Harkov sta bili ubiti dve osebi, vključno s triletnim otrokom, še najmanj 28 pa je ranjenih, so sporočili ukrajinski uradniki.

V včerajšnjem raketnem napadu, ki ga je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski označil za "gnusnega", je bil popolnoma uničen večnadstropni stanovanjski blok.

Oblasti v Harkovu so sporočile, da so v ruševinah stavbe našli trupli ženske in otroka, po nekaterih informacijah gre za mamo in njenega triletnega sinka.

"Žal Rusi tako ravnajo z življenji in ljudmi – še naprej ubijajo, kljub vsem prizadevanjem sveta, še posebej Združenih držav Amerike, v diplomatskem procesu. Samo Rusija si ne želi, da bi se ta vojna končala," je Zelenski zapisal na družbenem omrežju X.

Od 28 poškodovanih, med katerimi je tudi šestmesečni dojenček, so jih 16 prepeljali v bolnišnico. Skoraj vsi so bili poškodovani zaradi eksplozije in zdrobljenega stekla. Iskalno-reševalna akcija sicer še vedno poteka, na kraju je več kot 80 prostovoljcev, je povedal guverner regije Oleh Synehubov.

Preberi še Silvestrski napad z dronom: Rusija obtožuje Ukrajino za smrt 24 ljudi

Rusko obrambno ministrstvo je medtem napad zanikalo in namignilo, da je eksplozijo povzročila detonacija ukrajinskega streliva. V izjavi na Telegramu so sporočili, da njihove oborožene sile v mestu Harkov "niso niti načrtovale niti izvedle napadov z raketnim ali letalskim orožjem". Dodali so, da posnetki pred tem prikazujejo "gost dim neznanega izvora", kar naj bi bil dokaz vžiga streliva pod okriljem ukrajinskih oboroženih sil.

Prav tako so zatrdili, da želi Ukrajina s tem odvrniti pozornost od silvestrskega napada na hotel v južnem delu regije, ki je pod nadzorom Rusije. Ukrajino obtožujejo, da je v napadu z brezpilotnim letalnikom na vas Khorly ob Črnem morju, kjer je potekala novoletna zabava, ubila najmanj 27 ljudi, več kot 30 pa ranila. Ukrajina sicer vztraja, da napade izvaja na izključno vojaške cilje, ruski preiskovalni odbor pa je sporočil, da je že začel s preiskavo.

Pred ključnimi pogajanju o mirovnem načrtu

Napad v Harkovu se je sicer zgodil pred danes predvidenim srečanjem svetovalcev za nacionalno varnost zaveznic v okviru tako imenovane koalicije voljnih v Kijevu. Zelenski je napovedal, da se bo pogovorov udeležilo okoli 15 držav, vključno s predstavniki Evropske unije in Nata. Ameriška delegacija se bo srečanju pridružila prek videopovezave.

Voditelji koalicije voljnih se bodo nato 6. januarja sestali v Franciji.

Ukrajina Rusija napad Harkov

