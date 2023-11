Ukrajina vrača udarec: Z droni in raketami nad več ruskih regij

Zračni obrambi Ukrajine in Rusije sta bili ponoči znova aktivni. Po navedbah iz Moskve so ukrajinske sile Rusijo napadle z 20 droni in dvema raketama, medtem ko iz Ukrajine poročajo o osmih sestreljenih ruskih brezpilotnih letalnikih.

Rusko obrambno ministrstvo je danes poročalo o 20 ukrajinskih dronih, ki so jih ponoči sestrelili nad regijami Moskva, Kaluga, Brjansk in Tula. Ruska vojska je kasneje sporočila, da je nad Azovskim morjem sestrelila še dve ukrajinski raketi. V mestu Tula je sestreljen letalnik padel na stanovanjski objekt in pri tem lažje poškodoval eno osebo, objavo regionalnih oblasti na svoji spletni strani navaja ruska tiskovna agencija Tass. Napad naj bi bil usmerjen tudi na samooklicano Ljudsko republiko Doneck, pri čemer je bil poškodovan elektroenergetski sistem, deli regije pa so čez noč ostali brez elektrike, je pojasnil vodja proruske oblasti v Donecku Denis Pušilin. "Razmere so težke," je na Telegramu zapisal Pušilin. "Delo poteka, delamo vse, da bi našim državljanom čim prej vrnili toploto in svetlobo." Ukrajinske letalske sile so sporočile, da so sestrelile osem od devetih ruskih dronov. Po navedbah iz Kijeva je ruska vojska napade z letalniki iranske izdelave sprožila z jugozahoda Rusije, poroča ukrajinska tiskovna agencija Ukrinform. Zaradi napada na Kijev je bilo v soboto 77 stanovanjskih stavb in 120 obratov v središču mesta začasno brez električne energije, nato pa je bila oskrba ponovno vzpostavljena pozneje čez dan. "Naši vojaki so večino dronov sestrelili. Žal ne vseh," je na Telegramu zapisal ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. "Vendar si še naprej prizadevamo okrepiti našo zračno obrambo in jih sestreliti še več." FOTO: AP Napad je bil izveden zjutraj, ravno na dan spomina na gladomor, poroča AP.