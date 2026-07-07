Ukrajina vrnila udarec: napadla največjo rusko rafinerijo v Sibiriji

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Največja naftna rafinerija v državi, ki leži globoko v Sibiriji, je včeraj zvečer zagorela, je sporočil ukrajinski generalštab. Napad so potrdile tako ukrajinske kot ruske oblasti, piše Guardian. Guverner omske regije Vitalij Hocenko je sicer dodal, da je ruski protizračni obrambi uspelo sestreliti večino dronov, ki so poleteli nad ozemlje, vendar je ravno eden zadel izredno pomembno rafinerijo. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je napad označil za "pomemben dosežek" ukrajinskih oboroženih sil in dodal, da je zdaj tudi "Sibirija v dosegu ukrajinskih napadov".

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Ukrajinsko obrambno-tehnološko podjetje Fire Point je sporočilo, da so napad izvedli njihovi nadgrajeni brezpilotni letalniki FP-1, ter ga označilo za rekordni dosežek napadalnih dronov "ne le v Ukrajini, temveč tudi po svetu". Naftna rafinerija je bila namreč pred tem zunaj dosega ukrajinskih dronov. Po navedbah lokalnih guvernerjev je ukrajinska vojska napadla tudi ruski pristanišči Ust-Luga in Visock, prek katerih poteka izvoz nafte po Baltskem morju, pa tudi cilje v kaluški in jaroslaveljski regiji.

430 dronov poletelo proti Moskvi

"Od sinoči do 6. ure zjutraj (5. ure po srednjeevropskem času) je v smeri moskovske regije poletelo več kot 430 dronov," je moskovski župan Sergej Sobjanin objavil na državno podprti platformi Max. Dodal je, da jih je ruska zračna obramba večino sestrelila, še preden so se ti približali območju mesta, 36 pa da jih je uničila ob prihodu v njegovo bližino. Guverner regije Belgorod ob meji z Ukrajino Aleksander Šuvajev je medtem sporočil, da sta bila istoimensko mesto in njegova okolica tarča ukrajinskih raketnih napadov. "V vasi Belovskoje v okrožju Belgorod je bil žal v prvem raketnem napadu ubit civilist," je navedel v objavi na platformi Max.

Rusija silovito nad Kijev

Do obsežnih napadov na rusko ozemlje prihaja, potem ko je Rusija v ponedeljek silovito napadla Kijev z balističnimi raketami in droni. Po navedbah ukrajinskih oblasti je bilo ubitih najmanj 21 ljudi, napad pa je razkril tudi kritično pomanjkanje ameriških prestreznih raket za zračno obrambo, ki niso prestrezle niti ene balistične rakete. Napad se je zgodil na predvečer vrha zveze Nato v Turčiji, kjer naj bi se Donald Trump srečal z Zelenskim v novem poskusu doseganja miru. Ameriški predsednik je v ponedeljek dejal, da je rešitev vojne v Ukrajini "bližje, kot si ljudje mislijo".

V stanovanjskih stavbah v Kijevu izbruhnil požar. FOTO: AP

Zelenski je Nato pozval, naj okrepi ukrajinsko zračno obrambo pred ruskimi balističnimi raketami. Po napadih je dejal, da je "preprosto absurdno, da v sodobnem svetu proizvodnja še vedno ni organizirana v takšnem obsegu, kot je potreben za zaščito ljudi pred balističnim terorjem". Dodal je, da Kijev od vrha v Ankari pričakuje odločitve glede ukrajinske zračne obrambe.