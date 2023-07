Ukrajina z droni nad Rusijo in Krim, Putin napoveduje povračilne ukrepe

Ukrajinske sile naj bi izvedle napad z brezpilotnimi letali v Moskvi, poškodovani sta bili dve stavbi. Rusija je operacijo opisala kot "teroristični napad kijevskega režima". Prav tako naj bi ponoči ukrajinske sile izvedle napad na Krimu, zadeli naj bi skladišče streliva, Rusija pa se je že odločila za povračilne ukrepe.

Brezpilotna letala so zgodaj zjutraj napadla dve nestanovanjski stavbi v ruski prestolnici, med drugim eno v bližini sedeža ministrstva za obrambo, so sporočile ruske oblasti in navedle, da so napad "preprečile". Moskovski župan Sergej Sobjanin je prek Telegrama sporočil, da napadi niso povzročili resne škode ali žrtev. Rusko obrambno ministrstvo je sporočilo, da sta bili dve brezpilotni letali "zatrti s sredstvi elektronskega bojevanja in sta strmoglavili". "24. julija zjutraj je bil preprečen poskus kijevskega režima, da bi z dvema brezpilotnima letaloma izvedel teroristični napad na objekte na ozemlju mesta Moskva," je ministrstvo sporočilo na Telegramu.

Tudi tiskovni predstavnik Kremlja, Dmitrij Peskov je potrdil uspehe ruske zračne obrambe. "Vsa brezpilotna letala so bila danes nevtralizirana, ukrepi pa so v teku," je dejal Peskov. Posnetki posledic, ki jih je preverila televizija CNN, kažejo škodo na kompleksu ruskega obrambnega ministrstva. V eni izmed stavb, ki so bile poškodovane se nahaja tudi vojaški orkester. Na tem območju se nahaja tudi enota 26165 ruske zunanje vojaške obveščevalne službe, znane kot GRU, ki po navedbah več zahodnih virov izvaja kibernetske dejavnosti. V bližini je tudi center za upravljanje nacionalne obrambe ministrstva za obrambo.

Po poročanju ruskega državnega medija TASS je brezpilotni letalnik zadel večnadstropno poslovno središče na Likačevi aveniji v Moskvi, zaradi česar so njegovi ostanki padli na Komsomolsko avenijo. Organi pregona in reševalne službe so trenutno na kraju dogodka, promet na aveniji Komsomolski iz središča mesta proti prizadetemu območju pa je blokiran, navaja TASS, ki se sklicuje na oddelek za promet in razvoj cestne infrastrukture v Moskvi. Ponoči Ukrajinci napadli Krim Ukrajinski brezpilotnimi letalniki so na polotoku Krim, ki ga je Rusija nezakonito zasedla leta 2014, ponoči zadeli skladišče streliva, je sporočil proruski guverner Krima Sergej Aksjonov. Rusko obrambno ministrstvo pa je sporočilo, da so nad Krimom sestrelili 17 ukrajinskih brezpilotnih letalnikov. Do napadov je prišlo po tem, ko so ruske rakete močno poškodovale zgodovinsko pravoslavno katedralo v pristaniškem mestu Odesa na jugu Ukrajine, kar je sprožilo ogorčenje, ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski pa je prisegel na povračilne ukrepe.

Aksjonov je na družbenem omrežju Telegram pojasnil, da pa so droni zadeli skladišče streliva na območju mesta Džankoj na severovzhodu Krimskega polotoka. Žrtev ni bilo, so pa v radiju petih kilometrov preventivno evakuirali prebivalce, je sporočil po poročanju italijanske tiskovne agencije Ansa. Železniški in avtomobilski promet med Džankojem in regionalnim glavnim mestom Simferopolom so ustavili. Kot pojasnjuje nemška tiskovna agencija dpa, imajo ruske okupacijske sile z juga Ukrajine na tem območju na Krimskem polotoku svoja oporišča in skladišča za oskrbo. Glavna oskrbovalna pot za ruske enote namreč poteka prav prek Krima. Pred tem je na Krimu ukrajinska vojska z droni zadela že dve skladišči streliva, eno v osrednjem delu polotoka in eno na jugu, zaradi česar je bilo več dni slišati eksplozije. Ukrajinska vojska je potrdila, da stoji za obema napadoma.

Rusija napoveduje povračilne ukrepe Rusija si pridržuje pravico odločnega odziva na napade z brezpilotnimi letalniki na prestolnico Moskvo in polotok Krim, so danes sporočili iz Kremlja. "Te dogodke ocenjujemo kot teroristične metode za ustrahovanje civilnega prebivalstva s strani ukrajinskih političnih in vojaških voditeljev," je po navedbah francoske tiskovne agencije AFP sporočilo rusko zunanje ministrstvo. "Za drznimi dejanji ukrajinskih neonacistov stoji želja Zahoda po poslabšanju razmer v konfliktu v Ukrajini," so dodali, ob tem pa obljubili, da bo Moskva "našla in kaznovala vse odgovorne". Neimenovan vir v ukrajinski vojaški obveščevalni službi (GUR) je medtem za AFP potrdil, da je GUR izvedla napad na Moskvo, čeprav uradne potrditve o ukrajinski odgovornosti za napade iz Kijeva ni bilo. V nočnem napadu ruske sile ciljale pristaniško infrastrukturo v Odesi Ruske sile so v nočnem napadu z brezpilotnimi letalniki na pristaniško infrastrukturo blizu ukrajinskega mesta Odesa ob Črnem morju uničile skladišče za žito, je na družbenem omrežju Telegram sporočilo južno poveljstvo ukrajinske vojske. Po prvih podatkih so bili ranjeni štirje pristaniški delavci.

