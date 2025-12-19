Ukrajina z droni napadla ruski tanker v Sredozemlju

Vir iz ukrajinske varnostne službe je pojasnil, da je bil napad "nova posebna operacija brez primere". Ob tem ni razkril dodatnih podrobnosti, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Pojasnil je, da je bila tovorna ladja v času napada prazna in da operacija ni predstavljala okoljske nevarnosti. Tanker z imenom Qendil, ki pluje pod zastavo Omana, je po ukrajinskih navedbah utrpel kritično škodo in ga "ni mogoče uporabljati za predviden namen".

Tanker naj bi bil del t. i. ruske flote v senci. Ta naj bi vključevala do tisoč ladij, ki Moskvi kljub sankcijam omogočajo izvoz nafte, pogosto menjajo zastavo, njihovo lastništvo pa ni jasno. Nekateri strokovnjaki in evropski politiki menijo, da je Rusija te ladje večkrat uporabila tudi za izvajanje sabotaž in drugih sovražnih dejanj po vsej evropski celini.