Ukrajina z droni napadla ruski tanker v Sredozemlju

Vir iz ukrajinske varnostne službe je pojasnil, da je bil napad "nova posebna operacija brez primere". Ob tem ni razkril dodatnih podrobnosti, poroča francoska tiskovna agencija AFP.
Pojasnil je, da je bila tovorna ladja v času napada prazna in da operacija ni predstavljala okoljske nevarnosti. Tanker z imenom Qendil, ki pluje pod zastavo Omana, je po ukrajinskih navedbah utrpel kritično škodo in ga "ni mogoče uporabljati za predviden namen".
Tanker naj bi bil del t. i. ruske flote v senci. Ta naj bi vključevala do tisoč ladij, ki Moskvi kljub sankcijam omogočajo izvoz nafte, pogosto menjajo zastavo, njihovo lastništvo pa ni jasno. Nekateri strokovnjaki in evropski politiki menijo, da je Rusija te ladje večkrat uporabila tudi za izvajanje sabotaž in drugih sovražnih dejanj po vsej evropski celini.
Tanker Qendil je svojo pot začel v pristanišču Sikke v Indiji in odplul proti ruskemu pristanišču Ust Luga v Finskem zalivu. Satelitski posnetki in podatki spletne strani Marine Traffic kažejo, da se trenutno nahaja v bližini Krete, poroča portal Politico.
Rusija je po navedbah ukrajinskega vira uporabila tanker za izogibanje zahodnim sankcijam in financiranje vojne, zato je bil "popolnoma legitimna tarča".
Ukrajinska vojska je prvič izvedla napad v Sredozemlju, v zadnjih tednih pa je okrepila tudi napade na plovila v Črnem morju, povezana z Rusijo, ki prav tako izvaja napade na tarče v tamkajšnjih ukrajinskih pristaniščih. Turčija je v luči okrepljenih napadov na tarče v Črnem morju in njegovi okolici nedavno pozvala obe strani, naj se vzdržita napadov na tem območju, zlasti takšnih, ki bi lahko prizadeli energetsko infrastrukturo.