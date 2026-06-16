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Ukrajina z dronom nad rafinerijo nafte pri Moskvi

Moskva, 16. 06. 2026 11.43 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
STA N.V.
Rafinerija nafte v plamenih

Ukrajina je z dronom napadla rafinerijo nafte v neposredni bližini Moskve, so sporočile ruske oblasti. Žrtev ni bilo, obrat je utrpel škodo, po napadu je na njem izbruhnil požar, poročajo tuje tiskovne agencije. Zagorelo naj bi tudi skladišče nafte v južni regiji Krasnodar.

"V zadnjih 24 urah so se sovražni napadi z droni na Moskvo nadaljevali. Eden od dronov je poškodoval moskovsko rafinerijo nafte. Žrtev ni bilo," je prek državne platforme Max sporočil župan ruske prestolnice Sergej Sobjanin.

Prizadeta rafinerija v lasti ruskega energetskega velikana Gazprom se nahaja v jugovzhodnem okrožju Kapotnja zato je ta del mesta trenutno zaprt za promet. Poleg tega je bilo začasno prekinjeno delovanje letališč Domodedovo, Žukovski, Šeremetjevo in Vnukovo.

Po navedbah Sobjanina je sicer zračna obramba danes prestregla 60 dronov, izstreljenih proti Moskvi, kar je državna tiskovna agencija Tass označila za enega največjih letošnjih napadov na mesto. Skupno so medtem nad različnimi regijami po podatkih ruskega obrambnega ministrstva sestrelili 172 brezpilotnikov.

V Kijevu so prevzeli odgovornost za napad. "Tokrat je moskovska regija občutila domet ukrajinskih zmogljivosti dolgega dosega," je na družbenem omrežju X sporočil predsednik Volodimir Zelenski.

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Po njegovih besedah je šlo za odgovor na ruske napade. "To je pravičen odgovor na ruske napade - in na zavlačevanje vojne, ki se mora končati," je zapisal.

Ukrajinske sile naj bi ob tem napadle tudi skladišče nafte v kraju Poltavska v regiji Krasnodar na jugu. Tudi tu je po napadu izbruhnil požar, so sporočile tamkajšnje oblasti.

Ukrajina je v zadnjih mesecih okrepila napade na cilje v Rusiji. Redno napada njene rafinerije nafte in izvozna središča, da bi tako izčrpala njene ključne prihodke iz fosilnih goriv, s katerimi financira svoje vojaške operacije.

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