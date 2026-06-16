Ukrajina z dronom nad rafinerijo nafte pri Moskvi

"V zadnjih 24 urah so se sovražni napadi z droni na Moskvo nadaljevali. Eden od dronov je poškodoval moskovsko rafinerijo nafte. Žrtev ni bilo," je prek državne platforme Max sporočil župan ruske prestolnice Sergej Sobjanin.

Prizadeta rafinerija v lasti ruskega energetskega velikana Gazprom se nahaja v jugovzhodnem okrožju Kapotnja zato je ta del mesta trenutno zaprt za promet. Poleg tega je bilo začasno prekinjeno delovanje letališč Domodedovo, Žukovski, Šeremetjevo in Vnukovo.

Po navedbah Sobjanina je sicer zračna obramba danes prestregla 60 dronov, izstreljenih proti Moskvi, kar je državna tiskovna agencija Tass označila za enega največjih letošnjih napadov na mesto. Skupno so medtem nad različnimi regijami po podatkih ruskega obrambnega ministrstva sestrelili 172 brezpilotnikov.

V Kijevu so prevzeli odgovornost za napad. "Tokrat je moskovska regija občutila domet ukrajinskih zmogljivosti dolgega dosega," je na družbenem omrežju X sporočil predsednik Volodimir Zelenski.