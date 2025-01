Ukrajina z novimi napadi na rusko infrastrukturo

Po podatkih generalštaba ukrajinskih sil so bila napadena skladišča in tovarne v več ruskih regijah, nekateri cilji so bili od meje oddaljeni kar 1100 kilometrov. Viri v ukrajinski varnostni službi SBU so za britanski BBC povedali, da je bil val napadov boleč udarec za rusko vojsko.

"Po napadu brezpilotnega letalnika je zagorela cisterna s plinom," so na Telegramu sporočile oblasti v Tatarstanu. Žrtev ni bilo. Po navedbah lokalnih medijev v ruski avtonomni republiki je dron zadel objekt pri kemični tovarni v bližini Kazana.

Dva industrijska objekta sta bila poškodovana v Engelsu in Saratovu, več kot 600 kilometrov južno od Kazana, je sporočil guverner regije Saratov Roman Busargin. Po njegovih besedah sta bila objekta tarča obsežnega napada, v enem od njih je tudi izbruhnil požar.