Ukrajina z raketami nad sedež črnomorske flote v Sevastopolu

Razvožajev je povedal tudi, da je možen še en ukrajinski napad, in pozval domačine, naj se izogibajo mestnemu središču. Gasilci so na kraju in gasijo požar, je povedal. "Tisti, ki se nahajate v bližini sedeža flote, pojdite v zaklonišča, če zaslišite sireno," je zapisal. Povedal je tudi, da se gasilci borijo z ognjem na kraju napada in da so pripeljali več reševalnih sil, kar kaže na to, da bi lahko bil požar obsežen.

Sevastopol, kjer je sedež ukrajinske črnomorske flote, je eno največjih mest na Krimskem polotoku, ki si ga je leta 2014 nezakonito priključila Rusija.