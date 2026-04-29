Ukrajina z rekordnimi uspehi v zračni obrambi, napadi se stopnjujejo

Ukrajina je hitro razvila napredne in v boju preizkušene drone, ki so se izkazali za ključne pri zadrževanju številčnejše ruske vojske ter pritegnili zanimanje z vsega sveta, piše AP News. Po navedbah ukrajinskih uradnikov države Bližnjega vzhoda v luči vojne z Iranom zdaj iščejo prav te ukrajinske drone, da bi jih dodali v svojo zbirko orožja.

Ukrajinski vojak upravlja brezpilotni letalnik FOTO: AP

Ukrajina poleg tega povečuje dobave prestreznih dronov za preprečevanje ruskih zračnih napadov, njena vojska pa je v okviru letalskih sil uvedla novo poveljstvo za krepitev zmogljivosti države, je v objavi na Telegramu sporočil obrambni minister Mihajlo Fedorov. Ukrajina je v zadnjih dneh namreč še okrepila svoje napade, okrepile so tudi ofenzivne zmogljivosti, obrambno ministrstvo je sporočilo, da so sile države od ruske invazije februarja 2022 več kot podvojile doseg svojih zmogljivosti za napade v notranjost Rusije.

Napadi na naftne rafinerije

Na začetku so ukrajinske sile lahko zadele vojaške cilje, oddaljene približno 630 kilometrov, zdaj pa dosegajo cilje do približno 1750 kilometrov za sovražnikovimi linijami, je ministrstvo navedlo v izjavi. Ta napredek je Ukrajini omogočil, da napada ruske naftne objekte, ki zagotavljajo ključne prihodke za vojna prizadevanja. Prav tako Ukrajinci ciljajo na proizvodne obrate, ki oskrbujejo ruske oborožene sile. V usklajeni operaciji, v kateri je sodelovalo več vej obrambnih in varnostnih služb države, je Ukrajina že tretjič ta mesec zadela rusko naftno rafinerijo v črnomorskem pristanišču Tuapse. Že prejšnja dva napada v tem mesecu sta uničila 24 rezervoarjev za shranjevanje nafte in poškodovala še štiri.

V Tuapseju so se po napadu vreli naftni derivati iz enega od rezervoarjev razlili na ulico in poškodovali več avtomobilov. Prebivalce, ki živijo v bližini rafinerije, so evakuirali, je povedal guverner krasnodarske regije Veniamin Kondratjev. Ruski predsednik Vladimir Putin je dejal, da bi ti napadi lahko "povzročili resne okoljske posledice".

Napadi se nadaljujejo

Rusko obrambno ministrstvo je sporočilo, da so njihove zračne obrambe ponoči prestregle 186 ukrajinskih dronov nad ruskimi regijami, priključenim Krimom ter Črnim in Azovskim morjem. V regiji Belgorod na meji z Ukrajino so bili v napadu z dronom ubiti trije ljudje, še trije pa ranjeni, je sporočil guverner Vjačeslav Gladkov. Medtem so ruski napadi z droni na Ukrajino po navedbah ukrajinskih oblasti ubili tri civiliste in ranili še pet drugih.

