Tujina

Ukrajina z rekordnimi uspehi v zračni obrambi, napadi se stopnjujejo

Kijev, 29. 04. 2026 09.48 pred eno minuto 3 min branja 0

N.V.
Ukrajinski vojak upravlja brezpilotni letalnik

Ukrajini je samo v mesecu marcu uspelo sestreliti več kot 33.000 ruskih dronov različnih vrst, kar predstavlja rekordno številko od začetka ruske invazije na Ukrajino pred več kot štirimi leti, je dejal minister za obrambo. Poleg tega je Ukrajina že tretjič v manj kot dveh tednih zadela rusko naftno rafinerijo in terminal ob Črnem morju, posledice bi lahko bile resne za okolje. Medtem se napadi obeh strani intenzivno nadaljujejo.

Ukrajina je hitro razvila napredne in v boju preizkušene drone, ki so se izkazali za ključne pri zadrževanju številčnejše ruske vojske ter pritegnili zanimanje z vsega sveta, piše AP News. Po navedbah ukrajinskih uradnikov države Bližnjega vzhoda v luči vojne z Iranom zdaj iščejo prav te ukrajinske drone, da bi jih dodali v svojo zbirko orožja.

Ukrajina poleg tega povečuje dobave prestreznih dronov za preprečevanje ruskih zračnih napadov, njena vojska pa je v okviru letalskih sil uvedla novo poveljstvo za krepitev zmogljivosti države, je v objavi na Telegramu sporočil obrambni minister Mihajlo Fedorov.

Ukrajina je v zadnjih dneh namreč še okrepila svoje napade, okrepile so tudi ofenzivne zmogljivosti, obrambno ministrstvo je sporočilo, da so sile države od ruske invazije februarja 2022 več kot podvojile doseg svojih zmogljivosti za napade v notranjost Rusije.

Napadi na naftne rafinerije

Na začetku so ukrajinske sile lahko zadele vojaške cilje, oddaljene približno 630 kilometrov, zdaj pa dosegajo cilje do približno 1750 kilometrov za sovražnikovimi linijami, je ministrstvo navedlo v izjavi. Ta napredek je Ukrajini omogočil, da napada ruske naftne objekte, ki zagotavljajo ključne prihodke za vojna prizadevanja. Prav tako Ukrajinci ciljajo na proizvodne obrate, ki oskrbujejo ruske oborožene sile.

V usklajeni operaciji, v kateri je sodelovalo več vej obrambnih in varnostnih služb države, je Ukrajina že tretjič ta mesec zadela rusko naftno rafinerijo v črnomorskem pristanišču Tuapse. Že prejšnja dva napada v tem mesecu sta uničila 24 rezervoarjev za shranjevanje nafte in poškodovala še štiri.

V Tuapseju so se po napadu vreli naftni derivati iz enega od rezervoarjev razlili na ulico in poškodovali več avtomobilov. Prebivalce, ki živijo v bližini rafinerije, so evakuirali, je povedal guverner krasnodarske regije Veniamin Kondratjev. Ruski predsednik Vladimir Putin je dejal, da bi ti napadi lahko "povzročili resne okoljske posledice".

Napadi se nadaljujejo

Rusko obrambno ministrstvo je sporočilo, da so njihove zračne obrambe ponoči prestregle 186 ukrajinskih dronov nad ruskimi regijami, priključenim Krimom ter Črnim in Azovskim morjem.

V regiji Belgorod na meji z Ukrajino so bili v napadu z dronom ubiti trije ljudje, še trije pa ranjeni, je sporočil guverner Vjačeslav Gladkov. Medtem so ruski napadi z droni na Ukrajino po navedbah ukrajinskih oblasti ubili tri civiliste in ranili še pet drugih.

V mestu Čuhujiv v severovzhodni regiji Harkov sta bila ubita dva človeka, je sporočil vodja regionalne vojaške uprave Oleh Sinehubov. V Krivem Rogu, domačem mestu ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega, je umrl 40-letni moški, še pet drugih moških pa je bilo ranjenih.

V redkem dnevnem napadu z droni na Kijev sta bili ranjeni dve osebi, je sporočil župan Vitalij Kličko. Drug ruski napad na Konotop v severni ukrajinski regiji Sumi pa je mestu prekinil oskrbo z elektriko in vodo.

Nova preiskava: Epstein naj bi na ranču Zorro zakopal trupli žensk

Uslužbenec živalskega vrta odvrgel truplo svoje žene v sežigalnico

24ur.com Rusi izvedli obsežen napad na Kijev, Zelenski besen: Sledil bo odgovor
24ur.com Le nekaj ur po dogovoru med Putinom in Trumpom novi zračni napadi
24ur.com V napadu na Odeso ubiti dve osebi, razmere na fronti vse slabše
24ur.com Zelenski obsodil 'največji ruski zračni napad'. Ukrajina napadla ruski naftovod
24ur.com Silovit napad na prestolnico: večina geranov se je 'razcvetela' v zraku
24ur.com Trije dnevi, dolgi eno leto
24ur.com Ukrajinci z več kot 100 droni nad ruske rafinerije in letališča
bibaleze
Portal
Damjan Murko iskreno o očetovstvu: "Ko sem prvič držal sina v naročju, sem pomislil, da je moje javno življenje končano"
4 koraki, ki ločijo srečne pare od vseh ostalih
4 koraki, ki ločijo srečne pare od vseh ostalih
Simptomi, ki jih v nosečnosti ne smete spregledati
Simptomi, ki jih v nosečnosti ne smete spregledati
Drama v zraku: nosečnica rodila med letom na višini 10.000 metrov
Drama v zraku: nosečnica rodila med letom na višini 10.000 metrov
zadovoljna
Portal
Melania navdušila v belem kostimu, dodala je drzen klobuk
Dnevni horoskop: Strelci si želijo svobode, kozorogi iščejo napredek
Dnevni horoskop: Strelci si želijo svobode, kozorogi iščejo napredek
Balerinke, ki ustvarijo optično iluzijo in poskrbijo, da smo videti vitkejše
Balerinke, ki ustvarijo optično iluzijo in poskrbijo, da smo videti vitkejše
Trump prekršil kraljevi protokol
Trump prekršil kraljevi protokol
vizita
Portal
Glavobol, ki je bil v resnici možganska krvavitev
Presenetljiv razlog, ki ustavlja hujšanje
Presenetljiv razlog, ki ustavlja hujšanje
Zgodnji simptomi raka jajčnikov: 4 znaki, ki jih morate poznati
Zgodnji simptomi raka jajčnikov: 4 znaki, ki jih morate poznati
Tiha bolezen kosti, ki prizadene 40 % odraslih
Tiha bolezen kosti, ki prizadene 40 % odraslih
cekin
Portal
Garsonjere za 170.000 in več evrov. Poglejte najdražjo
Tik pred prazniki, pokojnine pa še ni
Tik pred prazniki, pokojnine pa še ni
Zadnji dan, do katerega mora biti izplačan regres
Zadnji dan, do katerega mora biti izplačan regres
Nova pravila za prtljago pri Lufthansi
Nova pravila za prtljago pri Lufthansi
moskisvet
Portal
Nekdanji smučar odločno: življenje po smrti obstaja
Te ženske po horoskopu veljajo za najboljše ljubimke
Te ženske po horoskopu veljajo za najboljše ljubimke
Kardiolog opozarja: te tri pijače najbolj škodujejo srcu
Kardiolog opozarja: te tri pijače najbolj škodujejo srcu
Večina ljudi napačno marinira meso za žar – delaš tudi ti te napake?
Večina ljudi napačno marinira meso za žar – delaš tudi ti te napake?
dominvrt
Portal
'Mene bi kap': posnetek modrasov sprožil val strahu
Podgane na vrtu: kako ravnati preventivno?
Podgane na vrtu: kako ravnati preventivno?
Kako očistiti kuhinjske pripomočke z oljčnim oljem (in kdaj ga nikoli ne uporabiti)
Kako očistiti kuhinjske pripomočke z oljčnim oljem (in kdaj ga nikoli ne uporabiti)
Viralni trik z aluminijasto folijo za odlaganje olja: ali deluje in katere so boljše alternative
Viralni trik z aluminijasto folijo za odlaganje olja: ali deluje in katere so boljše alternative
okusno
Portal
Piknik revolucija: jed, ki zasenči čevapčiče in pleskavice
Prvomajski golaž: 3 napake, zaradi katerih ne uspe tako, kot bi moral
Prvomajski golaž: 3 napake, zaradi katerih ne uspe tako, kot bi moral
Sladica brez peke, ki bo popestrila praznične dni
Sladica brez peke, ki bo popestrila praznične dni
Hitro pecivo za piknike, ki je ravno prav sočno in osvežilno
Hitro pecivo za piknike, ki je ravno prav sočno in osvežilno
voyo
Portal
Ljubezen na prvi ples
Kmetija
Kmetija
Belo se pere na devetdeset
Belo se pere na devetdeset
Sanjski moški
Sanjski moški
