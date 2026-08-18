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Ukrajina z več sto droni nad Moskvo in okolico

Moskva, 18. 08. 2026 09.41 pred 2 urama 1 min branja 0

Avtor:
A.K. STA
Napad z dronom na Moskvo

Moskva in okoliška regija sta bili vnovič tarča obseženega ukrajinskega napada z droni. Po besedah župana Sergeja Sobjanina je nad rusko prestolnico in okolico poletelo 620 brezpilotnikov, večino naj bi jih zračna obramba prestregla. Ranjeni naj bi bili najmanj trije ljudje.

Kot je na državno podprti platformi Max sporočil Sobjanin, je zračna obramba nad moskovsko regijo prestregla 180 dronov, ostale naj bi že prej. "Reševalne službe delujejo na mestih, kamor so padle razbitine," je dodal.

Ruska tiskovna agencija Tass poroča o največjem ukrajinskem napadu z droni na Moskvo v dveh letih.

Napad z dronom na Moskvo
Napad z dronom na Moskvo
FOTO: Profimedia

Po navedbah guvernerja regije Andreja Vorobjova so bili v napadu ranjeni trije ljudje, med njimi desetletnica. Med tarčami napada je bilo med drugim zopet eno od skladišč spletnega trgovca Wildberries vzhodno od Moskve. Ranjenih ni bilo, je pa v objektu izbruhnil požar. Pri podjetju trdijo, da je škoda zanemarljiva.

Podjetje, ki zaposluje več tisoč ljudi in se ga je oprijel vzdevek "ruski Amazon", po navedbah Ukrajine ruski vojski dobavlja komponente za drone, zato so njegovi objekti po državi v zadnjih tednih redno tarča napadov.

Ruska zračna obramba je skupno nad ozemljem Rusije in zasedenim polotokom Krim ponoči odbila napade 791 ukrajinskih dronov, podatke ruskega obrambnega ministrstva povzema nemška tiskovna agencija dpa.

Zadnji obsežen napad na moskovsko regijo, ki ga je rusko obrambno ministrstvo označilo za največjega dotlej, je Ukrajina izvedla konec minulega tedna, ko je nadnjo izstrelila več kot 600 brezpilotnikov.

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