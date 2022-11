Ukrajina začela z mednarodno pomočjo najrevnejšim državam sveta

Ukrajina je danes začela izvajati program mednarodne pomoči z imenom Žito iz Ukrajine, s katerim namerava dobavljati hrano najrevnejšim državam sveta. Na konferenci ob inavguraciji programa je prek video povezave sodeloval tudi predsednik republike Borut Pahor, ki je poudaril, da žito ne bi smelo biti uporabljeno kot orožje vojne.

Cilj pobude je zoperstaviti se ruskim obtožbam, da so bogate zahodne države s sankcijami proti Moskvi sprožile svetovno prehransko krizo. "Ukrajina je vedno bila in bo ostala porok svetovne prehranske varnosti in tudi v tako težkih vojnih razmerah si ukrajinsko vodstvo prizadeva za svetovno stabilnost," je na novinarski konferenci v Kijevu med obiskom belgijskega premierja Alexandra de Crooja dejal ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski.

Premierka Republike Litve Ingrida Simonyte, belgijski premier Alexander De Croo, ukrajinski predsednik Volodimir Zelenskij, madžarska predsednica Katalin Novak in poljski premier Mateusz Morawiecki FOTO: AP

Namen programa je zagotoviti dobavo hrane najrevnejšim državam, iz ukrajinskih črnomorskih pristanišč v okolici Odese pa bo do sredine prihodnjega leta v države, kot so Sudan, Jemen ali Somalija, poslano do 60 ladij, je dejal Zelenski. Več evropskih držav se je zavezalo, da bodo financirale dobave hrane. Nemški kancler Olaf Scholz je tako že izjavil, da je ladja, ki jo financira Nemčija, trenutno na poti v Etiopijo.

Ladja z ukrajinskim žitom FOTO: AP

Med obiskom je de Croo obljubil tudi belgijsko pomoč. "Ta pobuda nam omogoča, da preprečimo morebitne težave z oskrbo s hrano v nekaterih afriških državah," je dejal in dodal, da program koristi tudi ukrajinskemu gospodarstvu. Prispevek v višini milijon evrov bo preko Svetovnega programa za hrano nakazala tudi Slovenija, so v petek sporočili z ministrstva za zunanje zadeve. Omenjeni prispevek dopolnjuje letošnja prizadevanja za naslovitev globalne prehranske krize, pri čemer se je Slovenija s humanitarno pomočjo odzvala na krize v Jemnu, Haitiju, Laosu in v štirinajstih državah podsaharske Afrike, so še zapisali v sporočilu za javnost.

Pahor je v svojem govoru ponovno izpostavil pogum Ukrajincev, ki tudi v času vojne kažejo solidarnost s tistimi, ki se spopadajo z lakoto. Ob tem je poudaril, da bo Slovenija skupaj s partnerji iz Združenih narodov nadaljevala s podporo državam, ki se soočajo s pomanjkanjem hrane, so sporočili iz urada predsednika. Kijev sta danes obiskala tudi poljski premier Mateusz Morawiecki in litovska premierka Ingrida Šimonyte, ki sta ob robu srečanja z ukrajinskim kolegom Denisom Šmihalom ponovno izrazila podporo Ukrajini v boju proti ruski agresiji. "Ta vojna ima lahko le en izid, ali Ukrajina zmaga ali pa izgubi vsa Evropa," je po poročanju poljske tiskovne agencije PAP dejal Morawiecki.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenskij, poljski premier Mateusz Morawiecki in madžarska predsednica Katalin Novak FOTO: AP