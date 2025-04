Ukrajina zahteva pojasnila: Fox News Kijev označil za rusko mesto

"Če je šlo za napako in ne za namerno politično izjavo, bi se morali opravičiti in raziskati, kako je do nje prišlo," je na omrežju X zapisal tiskovni predstavnik ukrajinskega zunanjega ministrstva Georgij Tihi.

Do napake je prišlo med oddajanjem velikonočnega govora vodje ruske pravoslavne cerkve patriarha Kirila, ko je bil v ločenem oknu Kijev označen kot mesto v Rusiji. Po približno 20 minutah so zapis popravili.