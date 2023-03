Ukrajina zanika vpletenost, Rusija pa: Gre za preusmerjanje pozornosti

Svetovalec ukrajinskega predsednika Mykhailo Podolyak je v odzivu dejal, da Ukrajina absolutno ni bila vpletena v napad. Odzvala se je tudi Moskva, ki se sprašuje, kako lahko ZDA sklepajo o krivcu brez opravljene preiskave. "Jasno je, da želijo avtorji napada preusmeriti pozornost," je dejal tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov.

Poudaril je, da bi morale države delničarke projekta Severni tok vztrajati pri nujni in transparentni preiskavi. "Še vedno ne smemo sodelovati v preiskavi. Šele pred nekaj dnevi smo prejeli zapiske Dancev in Švedov," je povedal Peskov. "To ni samo čudno, smrdi po pošastnem zločinu," je še dodal.

Nemški mediji medtem poročajo, da naj bi nemškim preiskovalcem uspelo identificirati čoln, ki so ga vpleteni uporabili za "tajno operacijo". Šlo naj bi za jahto, najeto pri podjetju s sedežem na Poljskem. To naj bi bilo v lasti dveh Ukrajincev. Po ugotovitvah preiskovalcev naj bi napad izvedlo šest oseb: pet moških in ena ženska. Skupina je za najem čolna uporabila ponarejene potne liste.

6. septembra lani naj bi izpluli iz Rostocka, plovilo pa so kasneje uspeli locirati tudi v Wiecku in na danskem otoku Christiansø, severovzhodno od Bornholma. Skupina je jahto nato vrnila lastniku, preiskovalci pa so na mizi v kabini odkrili sledi razstreliva, poroča nemški časnik Die Zeit.