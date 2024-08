Ukrajina zaradi ruskih napadov ustavila delovanje štirih reaktorjev

"Zelo sem zaskrbljen zaradi vse večje ranljivosti ukrajinske energetske infrastrukture in morebitnega vpliva, ki bi ga to lahko imelo na varnost delujočih jedrskih elektrarn v Ukrajini," je dejal generalni direktor IAEA Rafael Grossi.

Med močnim ruskim zračnim napadom v ponedeljek so morale ukrajinske oblasti iz omrežja izključiti tri reaktorje v jedrski elektrarni Rivne. Zaradi tega se je okrepila proizvodnja v jedrski elektrarni na jugu Ukrajine, a so morali zaradi nihanja napetosti v omrežju kasneje izklopiti enega od reaktorjev te elektrarne.

Rusija je z bombardiranjem že uničila ali poškodovala številne termo- in hidroelektrarne. Jedrskih elektrarn, ki so pod ukrajinskim nadzorom, ni napadala, vendar nanje vplivajo nihanja v električnem omrežju. Največja ukrajinska jedrska elektrarna v Zaporožju je sicer pod nadzorom ruskih sil in ne deluje. Grossi je napovedal nov obisk nuklearke v Zaporožju.

Ruske sile nadaljujejo napade tudi na druga območja Ukrajine. Najmanj trije ljudje so bili v četrtek ranjeni v napadu na kraj Seredina-Buda v regiji Sumi, o ranjenih poročajo tudi iz istoimenske prestolnice regije, poroča ukrajinski portal Kyiv Independent.

Ukrajina je medtem izgubila novo bojno letalo F-16, je v četrtek potrdila vojska. Ameriško bojno letalo je strmoglavilo v ponedeljek, medtem ko je sodelovalo pri odbijanju obsežnega ruskega napada. Pilot je umrl.