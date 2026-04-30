Ukrajina želi pojasnila glede ruske želje po premirju

"Našim predstavnikom sem naročil, naj stopijo v stik z ekipo predsednika ZDA in razjasnijo podrobnosti ruskega predloga za kratkoročno prekinitev ognja," je danes na družbenem omrežju X sporočil Volodimir Zelenski. "Razjasnili bomo, za kaj točno gre – za nekaj ur varnosti za parado v Moskvi ali za kaj več," je napovedal.

Po njegovih besedah si Ukrajina prizadeva za mir, njen predlog zato vključuje dolgoročno premirje in zagotovljeno varnost za njene državljane ter nadalje trajen mir. "Ukrajina je pripravljena delati v tej smeri v kakršnikoli dostojni in učinkoviti obliki," je dodal.