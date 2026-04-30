Tujina

Ukrajina želi pojasnila glede ruske želje po premirju

Kijev / Moskva, 30. 04. 2026 10.45 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
STA M.S.
Vojaška parada v Moskvi

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je sodelavcem naročil, naj stopijo v stik z Washingtonom, da jim ta pojasni podrobnosti predloga za prekinitev ognja 9. maja. Pripravljenost na premirje so izrazili v Moskvi, kjer bo ta dan v luči obeleževanja dneva zmage potekala tradicionalna vojaška parada.

"Našim predstavnikom sem naročil, naj stopijo v stik z ekipo predsednika ZDA in razjasnijo podrobnosti ruskega predloga za kratkoročno prekinitev ognja," je danes na družbenem omrežju X sporočil Volodimir Zelenski. "Razjasnili bomo, za kaj točno gre – za nekaj ur varnosti za parado v Moskvi ali za kaj več," je napovedal.

Po njegovih besedah si Ukrajina prizadeva za mir, njen predlog zato vključuje dolgoročno premirje in zagotovljeno varnost za njene državljane ter nadalje trajen mir. "Ukrajina je pripravljena delati v tej smeri v kakršnikoli dostojni in učinkoviti obliki," je dodal.

Parada v Moskvi 2025
Parada v Moskvi 2025
FOTO: AP

Svetovalec ruskega predsednika Jurij Ušakov je v sredo sporočil, da je Vladimir Putin v telefonskem pogovoru z ameriškim kolegom Donaldom Trumpom izrazil pripravljenost za kratkoročno prekinitev ognja v Ukrajini, in sicer na 9. maj, ko v Rusiji obeležujejo dan zmage nekdanje Sovjetske zveze nad nacistično Nemčijo v drugi svetovni vojni.

Ob tej priložnosti se v Moskvi tradicionalno odvije vojaška parada. Na tej letos zaradi tveganja ukrajinskega napada ne bo tankov in druge vojaške opreme, potem ko je Ukrajina okrepila izvajanje napadov na energetske in vojaške cilje na ruskem ozemlju globoko za frontno črto.

