Ukrajina 'zlomila' rusko obrambo v Hersonu

Ukrajinska operativna skupina Kakhovka je sporočila, da je ruski polk zapustil svoje položaje v regiji Herson. Ruski padalci, ki so zagotavljali podporo naj bi pobegnili z bojišča. Oleksij Arestovič, svetovalec vodje urada predsednika Volodimirja Zelenskega, je kasneje dejal, da so ukrajinske oborožene sile "na več mestih prebile fronto".

Ruska vojska pa ravno obratno trdi, da so ukrajinske enote med neuspešnim poskusom napada na Herson utrpele "velike izgube".

Medtem so očividci poročali, da so slišali nove eksplozije v mestih Herson in Nova Kakhovka, približno 55 km severovzhodno od prestolnice. Ključni prehodi čez reko Dnipro na obeh lokacijah so bili v zadnjih tednih večkrat tarča ukrajinske vojske. Kijevske oblasti trdijo, da so uporabile raketne sisteme Himars, ki so jih dobavile ZDA, da so uničile tri mostove, ki prečkajo reko Dnipro. Uničili naj bi tudi mostove, ki so jih postavili Rusi. Te mostove so Rusi nujno potrebovali, ker so omogočali oskrbo svojih enot.