Sergej Aksjonov, guverner Krima, ki deluje pod taktirko Kremlja, je v sredo zvečer sporočil, da je bil most znova napaden. V četrtek je nato dodal, da bodo vlaki predvidoma znova začeli voziti okoli 16. ure.

V napadu ni bil nihče poškodovan, po besedah guvernerja pa so interventne ekipe izjemno hitro ukrepale, da bi znova vzpostavile železniško povezavo, piše Guardian.

To je bil že tretji napad na 3,6 milijarde dolarjev vreden most, ki ga je Rusija zgradila po okupaciji Krima, v enem tednu. V torek je bil v kompleksnem raketnem napadu in napadu z droni, ki so ga pripravljali in načrtovali več tednov, uničen 227 metrov dolg odsek cestnega mostu čez Kerško ožino.

Napadli so s križarskimi raketami Flamingo FP-5 in droni Palianytsia, ki so zadeli osrednji cestni del mostu in porušili njegov nosilni lok. Po besedah Zelenskega je bil s številnimi različnimi orožji, med drugim z ukrajinsko križarsko raketo Neptun in raketo Ruta, ki jo proizvaja nizozemsko podjetje Destinus, napaden tudi sosednji železniški del mostu.