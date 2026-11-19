Sergej Aksjonov, guverner Krima, ki deluje pod taktirko Kremlja, je v sredo zvečer sporočil, da je bil most znova napaden. V četrtek je nato dodal, da bodo vlaki predvidoma znova začeli voziti okoli 16. ure.
V napadu ni bil nihče poškodovan, po besedah guvernerja pa so interventne ekipe izjemno hitro ukrepale, da bi znova vzpostavile železniško povezavo, piše Guardian.
To je bil že tretji napad na 3,6 milijarde dolarjev vreden most, ki ga je Rusija zgradila po okupaciji Krima, v enem tednu. V torek je bil v kompleksnem raketnem napadu in napadu z droni, ki so ga pripravljali in načrtovali več tednov, uničen 227 metrov dolg odsek cestnega mostu čez Kerško ožino.
Napadli so s križarskimi raketami Flamingo FP-5 in droni Palianytsia, ki so zadeli osrednji cestni del mostu in porušili njegov nosilni lok. Po besedah Zelenskega je bil s številnimi različnimi orožji, med drugim z ukrajinsko križarsko raketo Neptun in raketo Ruta, ki jo proizvaja nizozemsko podjetje Destinus, napaden tudi sosednji železniški del mostu.
Viri iz ukrajinske vojske so nakazali, da je bil čas napada na cestni most skrbno izbran in da ni bil naključen, saj se je zgodil tik pred vrhom v kitajskem Shenzhenu, kjer so se srečali ameriški predsednik Donald Trump ter njegova ruski in kitajski kolega Vladimir Putin in Ši Džinping.
Napadi so bili načrtovani z namenom, da bi Putina osramotili na svetovnem odru, je dodal neimenovan vir. "Most je simbol Putinove vladavine. Njegovo uničenje pošilja sporočilo drugima dvema velikima voditeljema, da Putin ni tako močan, kot se pretvarja."
Za Ukrajino je most čez Kerški preliv osovražen simbol ruske arogance in kolonialističnega razmišljanja. Ukrajina je že pred tem razglasila, da je most, zgrajen pred osmimi leti, nezakonit. Kijev ga je doslej dvakrat poskušal razstreliti – leta 2022 z bombo v tovornjaku, leto pozneje pa z morskim dronom.
Za Putina pa je most izjemno pomemben, saj predstavlja tako strateško vojaško oskrbovalno pot kot tudi močan politični simbol njegove vladavine. Je tudi ključna pot za vojaško oskrbo in Rusiji omogoča prevoz vojaške opreme in orožja, streliva in goriva, vojakov in vojaških okrepitev ter hrane in drugih zalog.
Posebej pomemben je za oskrbovanje ruskih sil, ki delujejo na okupiranem Krimu in jugu Ukrajine. Če most postane neuporaben, se mora Rusija v večji meri zanašati na alternativne poti, med drugim na daljše in potencialno bolj ranljive kopenske koridorje prek okupiranega ukrajinskega ozemlja.