G1

G1-2, Slovenska Bistrica - Ptuj, med odcepom za Cirkovce in AC priključkom Hajdina, popolna zapora, ureditev ceste, do 19. 11. 2022. Obvoz: po štajerski in podravski avtocesti Hajdina - Slivnica - Slovenska Bistrica sever, tudi za vozila brez vinjete.