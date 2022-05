20 civilistom uspelo zapustiti obkoljeno jeklarno v Mariupolu

Ruski predsednik Vladimir Putin je pred več kot tednom dni, po tem, ko je sporočil, da je Mariupol padel, svojim vojakom naročil: "Blokirajte to industrijsko območje, da niti muha ne bo mogla iti skozi." A ruski mediji zdaj poročajo, da je 25 civilistov v soboto uspelo zapustiti tovarno Azovstal, vključno s šestimi otroki, mlajšimi od 14 let.

To so potrdili tudi ukrajinski vojaki znotraj jeklarne, ki branijo kompleks. Našteli so 20 žensk in otrok. "Po vrveh iz ruševin spravljamo civiliste, predvsem starejše, ženske in otroke," je dejal namestnik poveljnika ukrajinskega bataljona Azov Svjatoslav Palamar. Po njegovih besedah so bili "premeščeni na primerno mesto". Napotili naj bi se proti mestu Zaporožje, približno 225 kilometrov proti severozahodu, kjer je bil ustanovljen evakuacijski center.

V kompleksu, še edinem delu mesta v ukrajinskih rokah, naj bi se poleg ukrajinskih vojakov v izjemno slabih razmerah nahajalo še okoli tisoč civilistov. Predhodni poskusi njihove evakuacije so bili neuspešni.