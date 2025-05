250 dronov, 14 balističnih raket nad Kijev: 'Znova smo tarča napadov sovražnika'

Rusija je z brezpilotnimi letali in raketami napadla ukrajinsko prestolnico, v katerih je bilo ranjenih najmanj 15 ljudi, so sporočile ukrajinske oblasti. Zaradi napadov je izbruhnilo več požarov. Rusko obrambno ministrstvo pa je sporočilo, da so ponoči nad ruskim ozemljem uničili skoraj sto ukrajinskih dronov, poročajo tuje agencije.

OGLAS

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je sporočil, da je po ruskih napadih z 250 brezpilotnimi letali in 14 balističnimi raketami za Ukrajino težka noč. "Ponoči je bilo v mestu veliko požarov in eksplozij," je dodal na družbenem omrežju. Tarča napadov so bile tudi Odesa, Vinica, Sumi, Harkov, Donetsk in Dnipro, vsi napadi pa so bili usmerjeni na civiliste, je dodal. Opozoril je še, da bodo Rusijo k prekinitvi ognja prisilile samo dodatne sankcije. "Samo dodatne sankcije, usmerjene v ključne sektorje ruskega gospodarstva, bodo prisilile Moskvo k prekinitvi ognja," je zapisal Zelenski.

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: Profimedia

icon-expand FOTO: Profimedia

icon-expand FOTO: Profimedia











Ruski napad na Kijev icon-picture-layer-2 1 / 7

Župan Kijeva Vitalij Kličko je pred tem sporočil, da je bilo v napadu ranjenih najmanj osem oseb, dve so zaradi poškodb prepeljali v bolnišnico. "Prestolnica in regija sta ponovno tarča napadov sovražnika. V Kijevu in njegovih predmestjih nenehno delujejo sistemi zračne obrambe," je zapisal na Telegramu. Vodja kijevske vojaške uprave Timur Tkačenko pa je sporočil, da so razbitine dronov povzročile požare v stanovanjskih stavbah v dveh okrožjih prestolnice. Po poročanju Sky Newsa, je Rusija Kijev napadla z 250 droni in 14 balističnimi raketami.

Rusija prestregla napade nad svojimi regijami

Iz Moskve so medtem sporočili, da so ruski sistemi protizračne obrambe ponoči nad različnimi deli Rusije uničili 94 ukrajinskih dronov, od tega skoraj tretjino na regijo Belgorod. Ruska vojska je sporočila, da je Ukrajina od torka Rusijo napadla s 788 brezpilotnimi letali in raketami, od katerih jih je ruska zračna obramba sestrelila 776. Po navedbah ruskega obrambnega ministrstva so medtem ruske enote zavzele še tri naselja na vzhodu Ukrajine - Stupočki, Otradne in Loknia, ki se nahajajo v Donecku in Sumiju. Sky News sicer trditev ni mogel neodvisno preveriti, ukrajinski uradniki pa navedb niso komentirali.

Ukrajina in Rusija izmenjali več kot 600 zapornikov