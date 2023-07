298 beloruskih šotorov za Wagnerjevce

Poročali smo že, da so v Belorusiji, ki je po preklicanem uporu v Rusiji postala zatočišče Wagnerjevih plačancev, začeli oživljati opuščeno vojaško oporišče v bližini mesta Osipoviči. To se nahaja v osrednji Belorusiji, približno 230 kilometrov od ukrajinske meje. Konec junija so tam začele rasti vrste šotorov.

Beloruska protivladna aktivistična skupina Hajun je analizirala satelitske posnetke in naštela 298 šotorov, ki lahko sprejmejo do 30 ljudi: "Glede na to, da nekateri šotori niso namenji bivanju, pa lahko rečemo, da bi oporišče lahko sprejelo do 8000 ljudi."

Neodvisni ruski medij Sirena pa je delil tudi fotografije šotorov M-30 za katere pravijo, da jih je posnel lokalni prebivalec. V omenjenih šotorih so leseni podi in postelje, vsak izmed njih lahko sprejme do 60 ljudi, postavljen pa je v pol ure, navaja Sirena.