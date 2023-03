38-letna Maria, ki za Putina premešča otroke: 'Grdo so govorili o predsedniku'

Nalog za aretacijo zaradi vojnih zločinov, ki ga je izdalo Mednarodno kazensko sodišče (ICC), ni bil uperjen le proti ruskemu predsedniku Vladimirju Putinu. Soobtožena je tudi ruska uradnica Maria Lvova-Belova, ki pa goreče zagovarja svoje delo.

icon-expand Maria Lvova-Belova FOTO: AP

Maria Lvova-Belova je ruska komisarka za otrokove pravice, ki funkcijo opravlja od oktobra 2021. Zdaj se 38-letnica skupaj s Putinom sooča z obtožbami o vojnih zločinih zaradi domnevne deportacije in nezakonitega premeščanja otrok z območij, ki so jih zasedle ruske sile v Ukrajini - na rusko ozemlje, navaja ICC. Sodišče je ocenilo, da "obstajajo razumni razlogi" za domnevo, da ima Lvova-Belova individualno kazensko odgovornost za zločine, ki so se zgodili od 24. februarja 2022, ko je Rusija začela obsežno invazijo na Ukrajino, poroča BBC. Se pa tudi uradnica nikakor ne čuti odgovorno, prav nasprotno, izrazila je ponos nad svojim delom za premestitev mladoletnikov z ozemelj vzhodne Ukrajine, ki jih Rusija šteje za del svoje države. "Da jih ne puščamo na vojnih območjih, da jih odpeljemo ven, da jim ustvarimo dobre pogoje, da jih obkrožimo z ljubečimi in skrbnimi ljudmi." Povsem drugače to "pomoč" vidijo v Ukrajini, kjer opozarjajo, da so otroci iztrgani iz družin, okolja in odpeljani na "prevzgojo".

Lvova-Belova je mesto komisarke za pravice otrok v uradu predsednika Ruske federacije prevzela le nekaj mesecev pred rusko invazijo na Ukrajino. Pred tem je bila senatorka Penzenske oblasti, kjer se je rodila leta 1984. Vse od začetka vojne je odgovorna za premeščanje otrok in njihovo "integracijo" v Rusiji. Vseskozi je te procese tudi javno zagovarjala. Pri tem je vedno uporabljala izraze kot so "evakuacija" in "skrb za interese otrok". Toda ukrajinske oblasti so večkrat zatrdile, da so ta dejanja z vidika mednarodnega prava opredeljena kot deportacija in genocid. Mednarodno kazensko sodišče je nato preiskalo obtožbe o ugrabitvi otrok. "Medtem ko sem bil tam, sem obiskal enega od domov, iz katerega naj bi bili odvzeti otroci, blizu sedanje frontne črte. Pripovedi tistih, ki so skrbeli za te otroke, in njihovi strahovi glede tega, kaj se je z njimi zgodilo, so bili jasen znak, da je treba ukrepati," pravi tožilec ICC Karim Ahmad Khan.