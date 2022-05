51 ranjenih vojakov iz Azovstala evakuiranih na ozemlje pod ruskim nadzorom

Rusko obrambno ministrstvo je sporočilo, da so v pogajanjih dosegli dogovor o evakuaciji ranjenih ukrajinskih vojakov iz jeklarne Azovstal. Kot dodajajo, je prišlo do prekinitve ognja in vzpostavitve humanitarnega koridorja, prek katerega so ranjence prepeljali v zdravstveno ustanovo v Novoazovsku. Gre za mesto v samooklicani Ljudski republiki Doneck, ki je pod nadzorom proruskih separatistov. Ruski mediji se sklicujejo na poročanje novinarjev iz Mariupola in navajajo, da so iz jeklarne odpeljali 51 ljudi, med katerimi naj ne bi bili samo ranjenci, ampak tudi zdravi člani bataljona Azov.

icon-expand Ranjeni pripadniki bataljona Azov v Azovstalu FOTO: AP

Ukrajinska stran si je sicer zadnje dni močno prizadevala, da bi svoje vojake evakuirala v tretjo državo, največkrat se je omenjala Turčija. Ukrajinski vojaki so v svojih oglašanjih iz podzemnih bunkerjev jeklarne večkrat poudarjali, da se ne nameravajo predati in da rusko ujetništvo zanje ne pride v poštev. V Carigrad je v nedeljo odpotovala skupina žensk, povezanih z mariupolskimi borci. Žene in matere obleganih vojakov je spremljala tudi pevka Ruslana, ki je je Ukrajini leta 2004 prav v tem mestu pripela prvo zmago na tekmovanju za Pesem Evrovizije. Tam so sklicale novinarsko konferenco, na kateri so poudarile, da njihov obisk ni politične narave, ampak da moledujejo za življenja svojih najdražjih.

Družine vojakov so poleg turškega predsednika Recepa Tayyipa Erdogana prosile tudi kitajskega predsednika Ši Džinpinga, naj ukrepa kot posrednik. Opozorile so, da se vojakom v jeklarni, ki imajo vse manj medicinske opreme in skoraj nič hrane, izteka čas. V jeklarni Azovstal, ki je še zadnja ukrajinska utrdba v pristaniškem mestu Mariupol, kjer so nadzor že pred tedni prevzele ruske sile, naj bi bilo še vedno ujetih okoli 600 ukrajinskih borcev, večinoma hudo poškodovanih. Gre za vojake, marince, pripadnike bataljona Azov, mejne straže in policije. Prejšnji teden so svetovne tiskovne agencije objavile fotografije, ki jih je posredovala ukrajinska nacionalna garda, prikazujejo pa ranjene može v vojaških uniformah, tudi brez okončin.

Ruski predsednik Vladimir Putin je aprila, potem ko je sporočil, da je Mariupol padel, svojim vojakom naročil: "Blokirajte to industrijsko območje, da niti muha ne bo mogla skozi." Sčasoma sta se vojskujoči strani dogovorili, da civilisti – šlo je predvsem za delavce jeklarne in družinske člane branilcev Mariupola – lahko odidejo, vojaki pa so ostali v temnem podzemlju, saj so zavrnili poziv k vdaji.