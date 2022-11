91-letnica v Kijevu: Živim v nočni mori

Že devet mesecev mineva, odkar se je začela invazija na Ukrajino. V javnost so že večkrat prišle izpovedi civilistov, tokrat zgodbe pripovedujejo ob soju sveč, saj so tako v prestolnici kot tudi številnih drugih obmojih zaradi ruskega raketiranja številni ostali brez elektrike, pa tudi vode.

91-letna Anna Abrosimova je v času izpada elektrike ta teden padla in si poškodovala noge. Preveč je šibka, da bi lahko zbežala kam bolj na varno, pravi, da jo je, vsakič ko se spusti noč, strah. "Živim v nočni mori," je povedala medtem, ko je stala na hodniku svojega čistega, urejenega stanovanja v prvem nadstropju, poroča Skynews. Ruski raketni napadi na električno in vodno infrastrukturo so domove ljudi, kot je njen, spremenili v vojno fronto, toda Anna, ki živi s svojo odraslo vnukinjo, pravi, da je odločena preživeti. Na svoj hodnik je shranila steklenice vode, lonce juhe pa je zavila v odeje, da bi ostali topli.

icon-expand Kijev na 24. november 2022. FOTO: AP

"Nujno želim dočakati zmago in videti, kako je vsega konec," je rekla in dodala, da je minilo že skoraj eno leto, odkar je ta "bandit" (Putin) začel vojno. "Ali ga ni sram," se je vprašala. Povedala je, da je bil njen mož, s katerim sta bila poročena 59 let in je umrl pred več kot desetletjem, Rus. Spomnila je, da sta bili Rusija in Ukrajina včasih (v Sovjetski zvezi) zaveznici. "Putin je prišel na oblast in kaj počne zdaj? Hoče Ukrajino. Ne bomo mu dovolili. Če bi bila mlajša, bi se šla borit!" je odločena.

"Hujši od Hitlerja" Anna je dejala, da je bilo trpljenje, ki ga je sprožila ruska invazija, celo hujše od grozot, ki jih je njena država prestala med drugo svetovno vojno, ko je bila še otrok. "Hujši so od Hitlerja. Hitler, Bog mi odpusti, da bom to rekla, je bil tujec, toda Rusi so kot naši ljudje," je dejala. "V drugi svetovni vojni je bilo težko, očeta so ubili, ostali smo samo jaz, mlajši brat in mama. Težko je bilo, a ne tako kot zdaj," pripoveduje. Povedala je, da je po obsežni invaziji že večkrat prišlo do izpadov elektrčne energije, a da je v zadnjih tednih postalo veliko hujše in nepredvidljivo. Njena vnukinja čez dan dela, toda če ni elektrike, se ne more vrniti domov. Rusi so se na energetsko in vodno infrastrukturo spravili v namernih napadih s taktiko, da bi Ukrajincem v času ko prihaja zima zatrli voljo po uporu. "Seveda me skrbi. Želim si, da bi imela elektriko," je rekla Anna. "Težko je, a nočem umreti. Želim počakati na mir."

Da bi dobila vodo, se je mama zatekla k taljenju snega V drugem stanovanju v bližini se mlada mamica in njena dva otroka, petletni Viktor in dveletna Anna, prav tako prilagajajo tej novi realnosti izpadov elektrike in vode poleg grožnje raket. V sredo in četrtek so bili tudi oni brez elektrike ali tekoče vode, vendar so ju nazaj dobili v petek. "Če ni elektrike, se vseeno počutiš, kot da se lahko malo prilagodiš," je povedala 32-letna Miroslava Babčenko, a dodala: "Ko pa smo ostali brez vode, pa je postalo zelo neprijetno. Še posebej si, ko imaš male otroke, želiš ves čas umivati roke, to je zelo težko". Ta teden se je zatekla k taljenju prvega letošnjega snega, da je dobila vsaj vodo, primerno za pranje. Čeprav si želi ostati v Kijevu, se bo, če se razmere še poslabšajo, preselila v svojo počitniško hišo zunaj prestolnice.

icon-expand Kijev 24. novembra 2022. FOTO: AP