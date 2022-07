Turčija trdi, da je dogovor med Rusijo in Ukrajino glede izvoza žita dosežen

Turčija trdi, da je bil dosežen dogovor z Rusijo, ki Ukrajini dovoljuje ponovni izvoz žita po Črnem morju. Dogovor naj bi podpisali v petek v Istanbulu, svoj podpis bodo podali Ukrajina, Rusija, Turčija in generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres. Načrt med drugim predvideva, da bodo ukrajinska plovila vodila in spremljala ladje z žitom v in iz pristanišč, Turčija in Združeni narodi pa bi te ladje pregledovali, da bi razblinili ruske strahove, da bi na ladjah Ukrajina tihotapila orožje. Ukrajina bi ob doseženem dogovoru lahko izvozila približno 20 milijonov ton žita, ki so že pripravljene za prevoz. Sporazum naj bi olajšal tudi ruski izvoz žita in gnojil.

V Turčiji bo potekal še en krog pogovorov glede dogovora o izvozu žita.

Ukrajinsko zunanje ministrstvo je potrdilo, da bo v petek v Turčiji pod okriljem Združenih narodov potekal še en krog pogovorov in da bo dokument "morda podpisan". Na ukrajinski strani očitno vlada nekaj previdnosti, kar je izrazil tudi en izmed ukrajinskih poslancev, ki je blizu pogovorom. "Sporazuma še nimamo," je za radio BBC 4 povedal tudi poslanec iz Odese Oleksiy Honcharenko. "Rusom sploh ne zaupamo. Počakajmo do končne odločitve in na to, da Rusija ne bo čemu nasprotovala in zahtevala sprememb v zadnjih minutah," je skeptično komentiral dogajanje, a dodal, da upa, da bodo dogovor sklenili in ga nato tudi spoštovali, poroča BBC. Svetovnemu prebivalstvu po napadu Rusije na Ukrajino 24. februarja primanjkuje ukrajinskega žita, zato milijonom ljudi grozi lahkota. Od konca februarja so cene hrane močno poskočile, zato je dogovor o odpravi blokade v ukrajinskih pristaniščih ključnega pomena.

V silosih v Odesi je obstalo okoli 20 milijonov ton žita, ki so že pripravljene za prevoz.

Kaj vključuje načrt? Po navedbah diplomatov je v načrtu predvideno, da bodo ukrajinska plovila vodila in spremljala ladje z žitom v in iz pristanišč, Rusija naj bi tudi privolila, da v času transporta žita velja premirje. Turčija bi ob podpori Združenih narodov pregledovala ladje in s tem razblinila ruske strahove, da bi ukrajinska stran z ladjami tihotapila orožje. Sporazum naj bi olajšal tudi ruski izvoz žita in gnojil po Črnem morju. Turčija in Združeni narodi si za sklenitev dogovora prizadevajo že dva meseca, saj se zaskrbljenost zaradi potencialne prehranske krize povečuje. Rusija sicer zanika blokiranje ukrajinskih pristanišč in trdi, da Ukrajina polaga mine po morju, sankcije Zahoda pa da upočasnjujejo njihov izvoz. Ukrajina na drugi strani trdi, da jim ruska mornarica preprečuje izvoz žita in drugih izdelkov, Ruse obtožujejo tudi, da jim kradejo žito na ukrajinskih kmetijah.