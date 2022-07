V napadu na ukrajinsko Vinico umrlo 23 ljudi, pogrešajo jih še 39

Po napadu je po spletu zaokrožila fotografija prevrnjenega otroškega vozička. Ukrajinske oblasti so namreč objavile posnetek, na katerem se deklica z mamo vrača z govorne terapije. Prevrnjen voziček, ki so ga fotografirali po napadu, naj bi pripadal prav deklici Lizi, ki je v napadu umrla, in njeni mami, poroča BBC .

Preiskovalci v mestu Vinica svojce pogrešanih prosijo, naj jih predložijo vzorce DNK, da bodo lahko potrdili identitete žrtev. Ukrajinska stran je priznala, da do konca vojne ne bo razkrila uradnega števila žrtev, saj bi informacije lahko vplivale na nadaljnjo analizo in strategijo Rusije, poroča TheGuardian .

Srečanje voditeljev skupine G20 v znamenju vojne v Ukrajini

Na Baliju poteka dvodnevno srečanje finančnih ministrov 20 največjih gospodarstev in šefov centralnih bank. Srečanje se je začelo v senci ukrajinske vojne, ki je razburkala trge, zvišala cene hrane in inflacijo.

Predstavniki gostiteljice Indonezije so opozorili, da bi bile lahko posledice v državah z nizkimi dohodki "katastrofalni", če se države ne bodo povezale.

Kanadska finančna ministrica je bila ostra v odzivu na vojno v Ukrajini. Ruskim uradnikom je povedala, da so odgovorni za "vojne zločine". Dodala je še, da je dogajanje v Ukrajini trenutno "največja grožnja svetovnemu gospodarstvu".

Glede vojne v Ukrajini so sankcije uvedle zahodne države, medtem ko so Kitajska, Indija in Južna Afrika v odzivu bolj zadržane.

Med tem je več kot 40 držav, med njimi ZDA, države EU, Velika Britanija, Kanada, Mehika in Avstralija, na konferenci v Haagu podpisalo politično izjavo o sodelovanju, s katero so se dogovorili, da bodo usklajevali preiskave domnevnih vojnih zločinov v Ukrajini. Trenutno namreč poteka več kot 23 tisoč preiskav, ki jih vodijo različne države in skupine. Prizadevajo si, da bi bili dokazi verodostojni in organizirani.