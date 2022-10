ZN: Ruski namerni napadi na civiliste morda vojni zločin

"Zdi se, da so bili nekateri napadi usmerjeni v ključno civilno infrastrukturo, kar kaže na to, da so morda kršili načela vodenja sovražnosti po mednarodnem humanitarnem pravu," je v Ženevi dejala tiskovna predstavnica Urada visokega komisarja ZN za človekove pravice Ravina Shamdasani. "Napadi na civiliste in objekte, ki so nepogrešljivi za preživetje civilistov, so prepovedani po mednarodnem humanitarnem pravu," je še dejala.

Čas in kraj napadov nakazujeta, da so bili namerno usmerjeni v ljudi, ki so šli v službo, in otroke, ki so šli v šolo, kar je po njenih besedah "še posebej šokantno", poroča francoska tiskovna agencija AFP. V napadih na mestna središča niso bili ogroženi samo civilisti, ampak je bilo zadetih tudi 12 energetskih podjetij in druga pomembna infrastruktura, so navedli pri uradu.

Urad ZN za človekove pravice je Rusijo pozval, naj se vzdrži nadaljnjega zaostrovanja in stori vse, kar je v njeni moči, da se izogne civilnim žrtvam in škodi na civilni infrastrukturi.

Zahod je ruske raketne napade ostro obsodil. V Bruslju so napade na civiliste označili za kršenje mednarodnega humanitarnega prava in vojni zločin. Ruske napade je najostreje obsodila tudi Slovenija, ki je bombardiranje stanovanjskih zgradb in ubijanje nedolžnih civilistov prav tako označila za vojni zločin.